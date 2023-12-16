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dima0782
Xiaomi 14 Pro останется без глобального запуска
Смартфон будет доступен только в Китае

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Смартфоны Xiaomi 14-й серии были представлены в конце октября и уже через несколько дней поступили в продажу в Китае. Традиционно ожидалось, что сначала устройства выйдут на китайский рынок, а через некоторое время состоится и глобальный дебют. И если для базовой модели это так, то выход Pro-версии за пределами Поднебесной отнюдь не является предрешенным фактом.

Xiaomi 14 Pro будет доступен только в Китае?

Xiaomi 14 будет доступен по всему миру, но как насчет Xiaomi 14 Pro? Все указывает на то, что более мощный смартфон не присоединится к своему брату. Эта информация поступает, так сказать, напрямую от производителя, а точнее от программного обеспечения, которое готовится для глобальных рынков. Оказывается, глобальная версия HyperOS для Xiaomi 14 Pro не разрабатывается уже почти 2 месяца. И плохая новость заключается в том, что разработка этого программного обеспечения больше не ведется, так как Xiaomi должна была просто отказаться от нее. Это подтверждает, что Xiaomi 14 Pro будет предлагаться исключительно в Китае, хотя мы не знаем, навсегда или только на неопределенный период времени.

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Стоит отметить, что глобальная версия HyperOS для модели начального уровня Xiaomi 14 продолжает активно и интенсивно разрабатываться. Информация поступает с сервера производителя, поэтому есть вероятность, что данные, связанные с разработкой глобальной версии HyperOS для Xiaomi 14 Pro, хранятся где-то еще на сервере, до которого источник не добрался. С другой стороны, если появится Xiaomi 14 Ultra, который, скорее всего, уже выйдет на мировой рынок, то Pro станет забытым устройством Xiaomi.

Технические характеристики Xiaomi 14 Pro

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Итак, что же предлагает Xiaomi 14 Pro? Смартфон оснащен 6,73-дюймовым и 12-битным OLED-дисплеем с разрешением WQHD+, а также процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который поддерживается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x + 256, 512 ГБ или 1 ТБ внутреннего хранилища UFS 4.0. Также имеется основная камера Light Fusion 900 с разрешением 50 Мпикс и переменной диафрагмой. Все это питается от аккумулятора емкостью 4880 мАч с возможностью проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

#смартфоны #китай #сяоми #xiaomi 14 pro #китайский рынок
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