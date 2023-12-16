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Смартфоны Xiaomi 14-й серии были представлены в конце октября и уже через несколько дней поступили в продажу в Китае. Традиционно ожидалось, что сначала устройства выйдут на китайский рынок, а через некоторое время состоится и глобальный дебют. И если для базовой модели это так, то выход Pro-версии за пределами Поднебесной отнюдь не является предрешенным фактом.
Xiaomi 14 Pro будет доступен только в Китае?
Xiaomi 14 будет доступен по всему миру, но как насчет Xiaomi 14 Pro? Все указывает на то, что более мощный смартфон не присоединится к своему брату. Эта информация поступает, так сказать, напрямую от производителя, а точнее от программного обеспечения, которое готовится для глобальных рынков. Оказывается, глобальная версия HyperOS для Xiaomi 14 Pro не разрабатывается уже почти 2 месяца. И плохая новость заключается в том, что разработка этого программного обеспечения больше не ведется, так как Xiaomi должна была просто отказаться от нее. Это подтверждает, что Xiaomi 14 Pro будет предлагаться исключительно в Китае, хотя мы не знаем, навсегда или только на неопределенный период времени.
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Стоит отметить, что глобальная версия HyperOS для модели начального уровня Xiaomi 14 продолжает активно и интенсивно разрабатываться. Информация поступает с сервера производителя, поэтому есть вероятность, что данные, связанные с разработкой глобальной версии HyperOS для Xiaomi 14 Pro, хранятся где-то еще на сервере, до которого источник не добрался. С другой стороны, если появится Xiaomi 14 Ultra, который, скорее всего, уже выйдет на мировой рынок, то Pro станет забытым устройством Xiaomi.
Технические характеристики Xiaomi 14 Pro
Итак, что же предлагает Xiaomi 14 Pro? Смартфон оснащен 6,73-дюймовым и 12-битным OLED-дисплеем с разрешением WQHD+, а также процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который поддерживается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x + 256, 512 ГБ или 1 ТБ внутреннего хранилища UFS 4.0. Также имеется основная камера Light Fusion 900 с разрешением 50 Мпикс и переменной диафрагмой. Все это питается от аккумулятора емкостью 4880 мАч с возможностью проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.