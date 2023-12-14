Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Астрономы обнаружили самую маленькую несостоявшуюся звезду
Они не знают, как она образовалась

реклама

Астрономы заметили в космосе одинокий коричневый карлик, который весит всего в три-четыре раза больше Юпитера. Это самый маленький из известных в истории объектов такого рода. Открытие порождает несколько интригующих вопросов, самый важный из которых - как он вообще мог образоваться.

Коричневые карлики часто называют "несостоявшимися звездами". Хотя этот термин может показаться странным, он вполне уместен. Звезда - это объект, образовавшийся из плотного сгустка газа и пыли, который под действием гравитации разрушается и растет, пока не становится настолько массивным, что под действием давления и тепла в его ядре начинается синтез водорода. Минимальная масса, необходимая для этого процесса, примерно в 80-85 раз больше массы Юпитера.

реклама

Коричневый карлик формируется аналогично звезде, но не имеет достаточной массы для начала синтеза водорода. Несмотря на это, он также не является планетой. На самом деле термин "коричневый" относится к их размеру - они меньше белых карликов, но больше несветящихся "темных" планет.

Команда астрономов под руководством Кевина Лумана из Университета штата Пенсильвания пытается идентифицировать самый маленький из этих объектов:

Один из основных вопросов, который можно найти в любом учебнике по астрономии, звучит так: каковы самые маленькие звезды? Именно на этот вопрос мы и пытаемся ответить.

Насколько маленькими могут быть звезды?

Ученые использовали космический телескоп Джеймса Уэбба для исследования центра молодого звездного скопления IC 348 в звездообразующей области Персея, расположенной на расстоянии около 1 000 световых лет от нас. Они заметили три новых члена IC 348, которые подходят для этой цели, с массой от трех до восьми Юпитеров и температурой от 1100 до 1800 Кельвинов. Самый маленький из этих кандидатов - рекордсмен, его масса составляет около трех-четырех Юпитеров.

Как объясняет Катарина Алвес де Оливейра из Европейского космического агентства:

Согласно существующим моделям, создать гигантские планеты в диске вокруг звезды довольно просто. Но в данном скоплении этот объект вряд ли сформировался бы в диске, вместо этого он сформировался бы как звезда, а масса трех Юпитеров в 300 раз меньше массы нашего Солнца. Поэтому мы должны спросить, как происходит процесс звездообразования при таких малых массах?

Их наличие - настоящая загадка. В случае звездообразования облако обладает большой массой и, следовательно, большой гравитацией. Формирование чего-то размером с планету началось бы с облака меньшей массы и, следовательно, меньшей гравитации, а это значит, что процесс формирования намного сложнее, чем утверждают ученые.

Возможно, эти объекты являются экзопланетами, выброшенными из своих планетарных систем, но это также маловероятно. Что касается планет, то они довольно крупные, но большинство звезд в IC 348 очень маленькие. Образование больших планет вокруг маленьких звезд также трудно объяснить.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Более того, это не единственная загадка. Спектрографический анализ показал наличие неопознанного углеводорода в двух объектах. Признаки этого неизвестного химического вещества были замечены в атмосферах Сатурна и Титана в Солнечной системе, а также занесены в межзвездное пространство, но никогда ранее не наблюдались во внесолнечных атмосферах.

#космос #звезды #планета #астрономы #коричневый карлик
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
«Вояджер-1» посылает непонятный набор данных на Землю
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
60
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
46
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
1
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
11
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
2
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
2
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
9
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
+

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
46
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
33
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
54
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
30
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
2
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2

Сейчас обсуждают

Shatun29
23:28
О чём и речь, желание засветиться в инете скоро диагнозом сделают чувствую. Не объяснили что с достижением совершеннолетия спрос другой идёт. Капни сейчас у него возможно где то ещё ролики гуляют с эп...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Shatun29
23:24
Скорее он похож на жертву интернета и привык к безнаказанности за поступки и слова. Думал так же будет и в этом случае. А в данном деле младшему кадырову нечего предъявить то, несовершеннолетний навал...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Китя.
23:23
Portal rtx идет на rx 5700. Вот видео что скажешь. а ? https://youtu.be/g2qvN17m9KA
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Лев корл
23:14
По Чернобыльской АС, что ли, ездит военная техника?😂😂😂😂😂
В украинских городах до сих пор действуют китайские камеры, передающие данные на российские сервера
Михаил Маюров
23:14
Да, с кол-вом ядер на ноутах теперь чёрт ногу сломит, начиная с 12-го поколения. Надеюсь тут хоть нет переименованных камней, как в настольном intel.
Названы предполагаемые даты начало продаж видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
Юрий Пашолок
23:13
Оверклокерсы, у вас острая потеря нюха случилась под конец года? Аж двух ботов сделали, которые мои материалы тащат. У вас, видимо, творческая импотенция, раз такое делаете. https://dzen.ru/media/yuri...
СУ-76М - легкая массовая ПТ САУ с грустным прозвищем "Прощай, Родина"
Aison
23:12
Годная статья, сябу!
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
Aison
23:11
Понимаю... Дальше fx 8300 не ушёл)
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
Aison
23:09
Если не знаешь как применить полученные знания, то это ещё не значит, что статья пуста) так то это так, но для тебя и подобных) а я благодарен автору
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
glavhyilo
23:05
вот и нет больше патриота,везите ещё теперь.Можно вычесть стоимость этого комплекса из кармана европейского налогоплательщика,комплекс на 0 уже умножили.
В ВСУ отказались публиковать данные по последствиям сегодняшних ударов «Кинжалами»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем