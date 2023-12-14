реклама
Игра GTA 6 разогрела общественность. Пользователи ПК, однако, не так счастливы, поскольку релиз новой части культовой серии не появится на этой платформе в 2025 году. Бывший сотрудник утверждает, что это связано с нехваткой персонала.
Майк Йорк, бывший аниматор Rockstar Games, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption 2 в период с 2012 по 2017 год, утверждает, что: "Одна из главных причин, по которой портирование игры на ПК после ее выхода на консолях занимает так много времени, заключается в том, что разработчики хотят, чтобы игра была лучшей из всех возможных". Трудно отрицать его точку зрения, ведь и GTA 5, и RDR2 в свое время подняли планку качества игр, выпущенных на платформе PC, несмотря на их различные недостатки.
реклама
GTA 6 без версии для ПК
Однако нельзя не почувствовать, что при этом упускается ключевой тезис, который неоднократно звучал во время каждого анонса Rockstar Games в последние годы, - желание максимизировать прибыль и продавать одну и ту же игру дважды. Йорк утверждает: "Разработчики хотят сосредоточиться на том, что продается лучше всего. Как правило, особенно в прошлом, PlayStation была лидером продаж, поэтому разработчики направляют все свои усилия на доработку версии для PlayStation". Это отчасти совпадает с тезисом, циркулирующим в сети, о том, что все дело в деньгах. Йорк добавляет, что "команда недостаточно велика", и именно из-за этого аспекта игрокам на ПК приходится ждать дольше.
Проблема с последним утверждением заключается в том, что над Red Dead Redemption 2 трудились целых 2000 человек, и можно предположить, что над GTA 6 сейчас работает еще больше. Кроме того, издатель Take Two, который является владельцем Rockstar Games, считает, что в 2024 финансовом году его чистый доход составит 5,45-5,55 миллиарда долларов, что только доказывает, что он точно может позволить себе нанять всю команду, ответственную за порт GTA 6.
Неизвестно, удовлетворит ли геймеров такой ответ. В нем есть доля правды, и, будучи бывшим сотрудником, Йорк (аниматор), вероятно, не имел доступа к ключевой информации и принятию решений в такой крупной компании. Однако можно с уверенностью предположить, что престиж и узнаваемость бренда GTA способствуют именно тому тезису, который выдвигают интернет-пользователи. В конце концов, как еще можно сравнить ее с гораздо более мелкими командами, выпускающими свои продукты для консолей и PC одновременно, верно? Расскажите нам, что вы об этом думаете.