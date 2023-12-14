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Становится все более очевидным, что Samsung Galaxy S24 обзаведется опцией, которую Apple представила на iPhone в прошлом году, и которая может выручить вас, если вы застрянете в отдаленном районе.
Экстренная отправка СМС через спутник делает практически то же самое, что написано на упаковке. Если вы окажетесь в местности, где нет сигнала мобильной связи, смартфоны, поддерживающие эту функцию, смогут подключиться к спутникам и отправить текстовые сообщения.
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Apple представила функцию "Экстренный SOS через спутник" в 2022 году в iPhone 14, а затем эта услуга появилась в iPhone 15. Теперь настала очередь Samsung обратиться к небу для связи в удаленных местах.
На скриншоте, опубликованном SamMobile, утверждается, что это Galaxy S24, подробно описана опция "Экстренные сообщения через спутник", которая должна появиться на телефоне.
Описание гласит: "Если вы звоните в службу спасения, находясь вне зоны действия сети или не имея связи с мобильной сетью, мы соединим вас через спутник, чтобы вы могли отправить экстренное сообщение".
Это часть более широкого набора опции экстренной помощи в Galaxy S24. На скриншоте, попавшем в утечку, также показаны подробности об обмене контактами экстренных служб, ярлык для вызова экстренных служб и возможность записи ключевой медицинской информации, которая может быть просмотрена другими людьми, если вы окажетесь в беде.
ВЫГЛЯДИТ ВСЕ БОЛЕЕ ПРАВДОПОДОБНО
Это не первый случай, когда мы слышим о том, что серия S24 может получить спутниковую связь: Samsung анонсировала новую сеть еще в феврале, а в августе один из источников указал на то, что эта опция может появиться в следующих флагманских устройствах Samsung.
Приятно видеть, что эта аварийная опция распространяется на все большее количество телефонов, и хотя мы надеемся, что ее никогда не придется использовать, нам приятно знать, что наши технологии могут предоставлять такие потенциально жизненно важные услуги.
Серия Samsung Galaxy S24 будет представлена в начале 2024 года, а январь (или начало февраля), по слухам, является вероятным сроком запуска, так что ждать осталось недолго, чтобы узнать больше об этой функции и о том, что еще смогут предложить новые смартфоны.