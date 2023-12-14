Соавтор MP3 хочет пригласить вас на вечеринку, которая обещает самый реалистичный звук, который вы когда-либо слышали

Не все технологические новаторы становятся известны широкой публике. Так, если вы слышали о музыкальном формате MP3, то, скорее всего, не слышали о его соавторе, докторе Карлхайнце Бранденбурге. Но вам стоит обратить на него внимание, потому что он, возможно, изобрел технологию для ваших следующих наушников с пространственным звучанием.

Компания Бранденбурга, Brandenburg Labs, утверждает, что на выставке CES в следующем месяце она представит вам нечто особенное: то, что она называет "первым по-настоящему иммерсивным аудио", обеспечивающим реалистичность, превосходящую возможности любой другой технологии, которую можно предложить в настоящее время. У нее ужасное название - Brandenburg Labs Audio Augmented Reality Headphone System, но технология известна под чуть менее заезженным названием PARty (сокращение от "Personalised Auditory Realities").

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Организация делает большие заявления: "Впервые система с таким уровнем погружения была показана на выставке потребительской электроники", - говорится в сообщении.

Чем же занимается доктор Карлхайнц?

НЕТ ТАКОЙ ВЕЧЕРИНКИ, КАК ВЕЧЕРИНКА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУХОВЫХ РЕАЛИЙ

По словам доктора, новая система наушников - это ответ на вопрос, которым он задавался с момента создания MP3: "Как мы можем получить лучшее качество звука через наушники для более реалистичного пространственного восприятия, чтобы звучание было похоже на реальные звуки?" Чтобы воплотить свою мечту об "идеальной звуковой иллюзии", Бранденбург совместно с партнерами, включая партнера MP3 Институт Фраунгофера и Технический университет Ильменау, изучает работу мозга при прослушивании аудио.

По словам доктора Карлхайнца, в результате была создана система наушников, которая "дает вам истинное ощущение пространственного звука через наушники лучше, чем что-либо другое, что вы когда-либо слышали". Это достигается за счет создания персонализированного звука, который уменьшает фоновые помехи и увеличивает громкость того источника звука, на котором вы в данный момент сосредоточены.

На сайте Фраунгофера доктор рассказал о системе более подробно: он утверждает, что она представляет собой смесь шумоподавления, пространственного аудио и разговорной осведомленности, призванную точно определить, откуда исходит звук, и сделать его лучше - не только для музыки, но и для речи и ситуационной осведомленности.

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Многих это заинтриговало, но не стоит ожидать, что январская презентация окажется готовым к производству прототипом: доктор уже говорил, что до полного раскрытия потенциала технологии еще далеко. Но в отличие от MP3, где целью были профессиональные аудиосистемы, на этот раз первоначальная цель - обычные потребители, такие как мы с вами. Так что многим не терпится узнать, что будет показано всего через несколько недель.