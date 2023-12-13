Патч для Linux отказывается от поддержки материнских плат Intel 'Carillo Ranch' 17-летней

Linux окончательно удаляет поддержку материнских плат Carillo Ranch от Intel (впервые добавленных в 2006 году) в недавнем патче, сообщает Phoronix. Однако Linux обычно не удаляет поддержку аппаратного обеспечения, которое просто устарело: Драйверы Carillo Ranch удаляются, потому что, похоже, Carillo Ranch просто... никогда не выходили.

Во всяком случае, так кажется. Carillo Ranch практически не имеет цифрового следа; практически невозможно найти какую-либо информацию о нем, которая не относится к его поддержке драйверами, удаленными из Linux. Насколько мы можем судить, Carillo Ranch должен был стать платформой/материнской платой для встраиваемых процессоров EP80579, которые объединяли ядро Pentium M, известное как Tolapai, с чипсетом Vermillion Range и контроллером памяти.

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Linux удалил два драйвера Carillo Ranch: один, сделанный Tungsten Graphics (которая была приобретена VMWare в 2008 году), и один, сделанный MontaVista. Интересно, что если набрать в Google "Intel Carillo Ranch" в кавычках, он перенаправит вас на "Intel Carrillo Ranch", а единственный результат приведет вас к контактной форме MontaVista, в которой есть предварительный запрос: "Я хотел бы узнать больше о совете директоров: Intel Carrillo Ranch Pentium M compatible Vermillion Range".

Согласно патчу, Carillo Ranch либо никогда не выходила, либо, если выходила, больше не существует. Но, возможно, это не так? В драйверах Carillo Ranch упоминается как "LE80578", а поиск LE80578 в Google приводит к появлению множества объявлений о принтерах HP Laserjet, рекламирующих процессор LE80578 с частотой 800 МГц. Странно то, что EP80579 должен быть процессором, а LE80578 - только материнской платой. В базе данных ARK компании Intel есть данные о семействе EP80579, но нет ничего о материнских платах или процессорах LE80578.

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Как бы то ни было, эти драйверы Carillo Ranch в лучшем случае кажутся рудиментарными (и, возможно, были таковыми на протяжении последних 15 с лишним лет), а в реальности не используются сегодня. Удаление драйверов, скорее всего, останется незамеченным для тех, кто не читает эту статью, но если вдруг это испортит чей-то компьютер, возможно, мы узнаем об этом и выясним, что такое Carillo Ranch (Carrillo Ranch?) на самом деле.