Несмотря на начало поставок клиентам, Tesla все еще проводит внедорожные испытания самого Cybertruck

Tesla Cybertruck оказался в затруднительном положении, и его пришлось спасать с помощью других пикапов после того, как он съехал с трассы и застрял, хотя для внедорожника это препятствие не должно представлять никакой сложности.

Tesla постоянно рекламирует Cybertruck как автомобиль, предназначенный для тяжелых условий бездорожья. В описании технических характеристик автопроизводитель подчеркивает чрезвычайно реактивную систему полного привода, подвеску с ходом 12 дюймов и дорожным просветом 17 дюймов. Однако для того, чтобы оценить истинные возможности автомобиля, необходимо провести испытания в реальных условиях бездорожья, и именно здесь возникла проблема.

реклама

Несмотря на начало поставок клиентам, Tesla все еще проводит внедорожные испытания самого Cybertruck. Прототип потенциальной серийной версии Tesla Cybertruck был замечен на тропе Corral Hollow OHV в Медвежьей долине, штат Калифорния. Автомобиль застрял на обочине тропы, и, как видно на фотографиях, его пришлось вызволять с помощью других машин.

Наблюдатели предполагают, почему пикап не справился с задачей. Человек, получивший снимки с трассы, сообщил, что из-за проблем с программным обеспечением у автомобиля не работает блокировка дифференциала, которая значительно улучшила бы сцепление с дорогой. Снег на земле есть, но его немного, а Cybertruck оснащен вездеходными шинами и полным приводом, так что теоретически он должен справиться с ситуацией без проблем.

Некоторые считают, что Маску следует обратиться к решениям, предлагаемым Mercedes. Внедорожники Mercedes, застрявшие в песке или другом мягком грунте, например в грязи, могут выбраться из него довольно легко. Инженеры немецкой компании обнаружили, что ритмичное вертикальное движение кузова изменяет сцепление колес с грунтом, позволяя выбраться из сложной ситуации. Конечно, водители быстро использовали эту идею в совершенно неожиданных для производителя целях, и буквально подпрыгивающие Mercedes на улицах - довольно необычное зрелище.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



