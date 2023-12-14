И эта функция может появиться в финальном релизе в начале 2024 года.

Во вторник компания Apple начала выкладывать бета-версию iOS 17.3 для тестеров, спустя день после того, как стабильная версия iOS 17.2 была выпущена для соответствующих моделей iPhone. Ожидается, что первая бета-версия следующего обновления станет последней перед праздничным сезоном, и в ней снова появится поддержка функции Apple Music, которая была исключена из iOS 17.2. Тем временем Apple также тестирует функцию, которая затрудняет ворам доступ к вашему личному аккаунту через украденное устройство.

После обновления до последней бета-версии iOS 17.3 участники тестирования смогут опробовать новую функцию Apple Stolen Device Protection, которая требует использования биометрической аутентификации (Touch ID или Face ID) для внесения изменений в учетную запись на iPhone, таких как отключение режима Lost Mode или доступ к личной информации, например, паролям связки ключей iCloud, сообщает компания.

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Отключение таких функций, как Face ID, ваш Apple ID или код доступа к iPhone, а также других важных функций безопасности не только потребует подтверждения, но и заставит вас подождать один час, прежде чем эти настройки станут доступны, что является частью изменений в системе безопасности, введенных для того, чтобы предотвратить получение ворами доступа к вашей учетной записи, узнав ваш код и затем украв ваше устройство.

В бета-версии iOS 17.3 Apple также добавила поддержку еще одной функции, которая была анонсирована ранее в этом году, но еще не стала доступна пользователям в стабильном канале - совместных плейлистов в Apple Music. Тестировщики, обновившиеся до iOS 17.3 beta 1, могут искать значок человека рядом с плейлистом и вносить вклад в плейлисты своих друзей.

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Стоит отметить, что включение совместных плейлистов в Apple Music в первую бета-версию iOS 17.2 не является показателем того, появится ли эта функция в стабильном релизе iOS 17.3. Ранее Apple уже тестировала совместные плейлисты в бета-версии iOS 17.2, но в финальной версии, которая вышла для пользователей в понедельник, эта функция была убрана. Однако очевидно, что пользователям iOS, не участвующим в бета-версии, придется подождать до начала 2024 года, чтобы опробовать эти новые функции.