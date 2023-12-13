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dima0782
Китай обладает 5-нм технологией, не поддающейся санкциям - Huawei готовит новый процессор ИИ
Сможет ли она создать достаточное количество таких устройств?

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Компания TrendForce, специализирующаяся на анализе рынка, сообщает, что Huawei готовит преемника, который будет изготовлен с использованием технологии производства N+2 компании SMIC. Ожидается, что чип искусственного интеллекта Huawei HiSilicon, созданный после Ascend 910B, будет обладать более высокой производительностью, отчасти благодаря новому технологическому узлу - процессор искусственного интеллекта следующего поколения предположительно использует технологический процесс SMIC N+2 (который, по мнению некоторых, является узлом класса 5 нм). Это уже второй подобный проект Huawei, в котором, как считается, используется 5-нм техпроцесс SMIC, не поддающийся санкциям - недавно компания представила ноутбук с передовым чипом, изготовленным по 5-нм техпроцессу, что ранее считалось невозможным из-за санкций США. Компания Huawei уже потрясла мир массовым производством процессора HiSilicon Kirin 9000S по 7-нм техпроцессу второго поколения, что также когда-то считалось невозможным, но предполагаемый переход на 5-нм техпроцесс впечатляет еще больше.

Переход на новый техпроцесс имеет большой смысл для ускорителей нового поколения, но есть две большие загвоздки. Во-первых, продвижение Huawei в смартфоны означает, что большая часть мощностей SMIC будет направлена на потребительский рынок, включая Kirin 9000S, что может оставить меньше места для производства чипов ИИ. Во-вторых, SMIC находится в черном списке США, что затрудняет получение передовых инструментов для производства чипов и запасных частей, которые ей необходимы. Таким образом, компания может не иметь достаточного объема производства, чтобы создать достаточное количество процессоров для нужд Huawei.

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SMIC

Huawei уже некоторое время использует существующий чип Ascend 910B для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта (ИИ), и считается, что его производительность сопоставима с процессорами Nvidia A800/A100. Если говорить о производительности, то Ascend 910B выглядит вполне конкурентоспособным. Однако его программное обеспечение отличается от CUDA от Nvidia, что замедлит его внедрение, поскольку многие рабочие нагрузки оптимизированы для платформы Nvidia. Но даже несмотря на эти проблемы, ужесточение американских ограничений может подтолкнуть китайские компании к тому, чтобы больше полагаться на отечественные чипы, такие как Ascend 910B.  

В настоящее время Ascend 910B используется для работы облачных сервисов Huawei, а также продается другим китайским компаниям, например Baidu, которая приобрела более тысячи таких процессоров для создания 200 серверов искусственного интеллекта. Еще одним заказчиком является компания iFlytek, которая объединилась с Huawei для создания корпоративных больших языковых моделей (LLM), использующих Ascend 910B, в рамках программы "Gemini Star Program", стартовавшей в августе.

Реагируя на ужесточение санкций США против китайского сектора суперкомпьютеров и ИИ, китайские поставщики облачных услуг, такие как Baidu и Alibaba, удваивают усилия по разработке собственных чипов ИИ. Baidu создала собственный процессор искусственного интеллекта Kunlunxin, но при этом планирует использовать Ascend 910B, а также расширить применение Kunlunxin в своей инфраструктуре искусственного интеллекта. После покупки поставщика процессорных IP-адресов Zhongtian Micro Systems и создания компании T-Head Semiconductor, Alibaba также разработала собственные ускорители ИИ, включая Hanguang 800, в основном для Alibaba Cloud. 

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Путь к созданию высококлассных чипов искусственного интеллекта в Китае нелегок, в основном из-за санкций против китайского сектора полупроводников и суперкомпьютеров, а также из-за невозможности приобрести инструменты автоматизации электронного проектирования (EDA) для передовых узлов, таких как N2 от TSMC и SF3 от Samsung. Эти ограничения являются серьезным препятствием для разработки микросхем по передовым технологическим процессам и создают долгосрочные проблемы для китайских разработчиков микросхем в целом. Несмотря на эти препятствия, Китай намерен продолжать двигаться вперед в глобальной технологической гонке.

#процессоры #китай #huawei #5-нм #санкции китая
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