Экраны для нового iPad Air, скорее всего, по-прежнему будут IPS

Похоже, что запуск следующей итерации iPad Air действительно не за горами. К группе утечек на эту тему добавилась информация от Росса Янга, генерального директора Display Supply Chain Consultants.

Поставки дисплеев начались

Согласно последним сообщениям, Apple готовит новый iPad Air. В отличие от своего предшественника, это устройство, как ожидается, будет выпускаться в двух размерах. Помимо стандартной 10,9-дюймовой версии, которая уже хорошо знакома, мы также получим более крупный вариант с диагональю 12,9 дюйма. И в принципе, различия между этими двумя вариантами закончатся на размере экрана.

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Также стало известно, что запуск новых устройств от Apple, включая вышеупомянутый iPad Air нового поколения, ожидается примерно в марте следующего года. Дебют нового Air действительно можно ожидать в этот период, поскольку поставки дисплеев для 12,9-дюймовой версии устройства начались в декабре, как утверждает Росс Янг. Учитывая предыдущие сообщения Янга, можно ожидать, что и на этот раз информация с его стороны окажется точной.

iPad Air с OLED-экраном пока не вышел

Экраны для нового iPad Air, скорее всего, по-прежнему будут IPS. На данный момент OLED вряд ли появится. Такие дисплеи могут появиться в iPad Air только через некоторое время после выхода первых OLED-версий iPad Pro. Они, в свою очередь, также ожидаются примерно в марте 2024 года. Таким образом, получается, что первые iPad Air с OLED-панелью стоит ожидать не раньше 2025 года.

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Внедрение OLED-дисплеев, разумеется, будет иметь множество преимуществ с точки зрения качества изображения. Помимо прочего, пользователи смогут рассчитывать на заметно лучшую цветопередачу, включая черный цвет, и более высокую контрастность. Однако использование OLED-матриц скажется на стоимости производства, что, вероятно, приведет к повышению цен на устройства в магазинах. Благодаря сохранению ЖК-экрана, будущее поколение iPad Air не должно быть намного дороже (если Apple вообще решит поднять цену). Только более крупный 12,9-дюймовый вариант может стоить немного дороже. Возможно, мы узнаем больше на пути к запуску нового устройства с надкушенным яблочным логотипом.