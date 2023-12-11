Также сообщается, что в ближайшее время розничные магазины Apple получат новое оборудование для сборки и упаковки Vision Pro.

Apple Vision Pro, дорогая гарнитура виртуальной реальности от гиганта из Купертино, была представлена в начале этого года на WWDC 2023. Хотя гарнитура столкнулась с трудностями и задержками с момента ее первого показа, компания из Купертино, штат Калифорния, наконец-то готовится к розничному запуску гарнитуры. По сообщениям, Apple планирует провести обучающие семинары по Vision Pro для своих сотрудников розничных магазинов в США в преддверии запланированного на начало 2024 года запуска гарнитуры. Вероятно, в ближайшее время розничные магазины Apple также получат новое оборудование для сборки и упаковки Vision Pro.

По словам Марка Гурмана из рассылки Power On на Bloomberg, Apple не оставит камня на камне, когда дело дойдет до запуска Vision Pro. AR/VR-гарнитура - сложное и нишевое устройство, которое, скорее всего, потребует индивидуальной настройки и регулировки для каждого пользователя. С этой целью производитель iPhone планирует провести углубленные тренинги для сотрудников Apple Store, обучая их не только настройке и эксплуатации высококлассной гарнитуры, но и тому, как продать ее потенциальному покупателю.

реклама

Компания начала планировать проведение обучающих семинаров по Vision Pro для своих сотрудников розничных магазинов, и начало занятий намечено на середину января, утверждает Гурман в своей рассылке. Каждый сотрудник Apple Store будет обучаться в течение двух дней, и семинары будут включать в себя подробные шаги по розничной продаже Vision Pro, включая то, как разместить устройство на голове пользователя.

Согласно сообщению, магазины Apple в США вскоре начнут получать специальное оборудование, необходимое для сборки и упаковки Vision Pro, что говорит о том, что гарнитура, скорее всего, скоро появится на полках магазинов. И хотя устройство можно заказать онлайн, Apple, скорее всего, будет настоятельно рекомендовать покупателям совершить покупку в розничном магазине, где они смогут получить подробные инструкции по настройке и эксплуатации от обученного сотрудника.

Гурман ранее сообщал, что Apple пригласит несколько сотрудников из каждой розничной точки в США в Купертино (Калифорния) для обучения работе с Vision Pro. После этого обученные сотрудники смогут вернуться и обучить своих коллег в соответствующих магазинах Apple.

Изначально Apple Vision Pro будет доступен только в США, а медленное распространение его ограниченного запаса ожидается в начале 2024 года. В бюллетене говорится, что Apple планирует начать розничную продажу в январе. Цена Vision Pro составляет 3 499 долларов (примерно 2 91 400 рупий), но, как сообщается, в разработке находится и более дешевая модель, не оснащенная высококлассными "колокольчиками" и "свистками".

В прошлом месяце Гурман сообщил, что запуск Vision Pro в США может быть отложен до марта, поскольку Apple проводит финальное тестирование устройства и дорабатывает планы по распространению своей первой гарнитуры смешанной реальности.

Между тем, похоже, компания также присматривается к следующей итерации своего пространственного компьютера. По имеющимся данным, в разработке находится Apple Vision Pro 2 под кодовым названием Project Alaska. Среди прочих изменений гарнитура может получить обновленный дизайн и более плоский задний ремешок.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В июле газета Financial Times сообщила, что Apple была вынуждена значительно сократить прогнозы производства Vision Pro. Согласно докладу, китайский контрактный производитель Luxshare, единственный сборщик устройств Apple, произведет менее 400 000 единиц Vision Pro в 2024 году. В отчете FT говорится, что причиной снижения планов стала сложность конструкции гарнитуры и трудности в производстве.