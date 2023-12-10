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dima0782
Компания G42 обещает постепенно отказаться от использования оборудования Huawei
Но это мы еще посмотрим, говорят эксперты

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Компания G42 из Объединенных Арабских Эмиратов, специализирующаяся на предоставлении услуг облачного искусственного интеллекта (ИИ), обещает отказаться от использования оборудования Huawei, сообщает Financial Times. Это заявление - и еще одно, которое должно быть сделано примерно через неделю, - было сделано после того, как стало известно, что американские спецслужбы расследуют связи G42 с китайской компанией Huawei.

G42 - это компания, которая использует ряд устройств на базе HiSilicon от Huawei для предоставления услуг искусственного интеллекта. Тем временем G42 готовится использовать оборудование CS-2 от Cerebras в многомиллиардной сделке, предусматривающей создание сети суперкомпьютеров, ориентированных на ИИ. Правительство США недавно выразило обеспокоенность по поводу G42 и ее связей с Huawei, что послужило поводом для двух заявлений компании ведущим деловым СМИ в течение одной недели, в которых она утверждала, что не будет продолжать сотрудничество с Huawei.

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Cerebras

"К лучшему или к худшему, но мы, как коммерческая компания, находимся в положении, когда нам приходится делать выбор", - заявил главный исполнительный директор Пэн Сяо в интервью Financial Times. "Мы не можем работать с обеими сторонами. Мы не можем. [...] Впечатление, которое мы получаем от правительства США и американских партнеров, таково: мы должны быть очень осторожны".

На данный момент G42 намерена постепенно отказаться от использования оборудования Huawei для выполнения рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Это заявление может означать, что компания не собирается обучать новые модели ИИ на имеющемся у нее оборудовании от китайской компании, хотя мы должны сказать, что генеральный директор G42 не заявил об этом прямо. Между тем, он сказал, что Huawei вряд ли сможет предложить его компании лучшее оборудование. Это вполне ожидаемо, учитывая тот факт, что G42 заключила многомиллиардную сделку с Cerebras.

"Для того чтобы мы могли развивать наши отношения с американскими партнерами, которыми мы очень дорожим, мы просто не можем сделать больше с [предыдущими] китайскими партнерами", - добавил Сяо.

По мере развертывания машин на базе Cerebras компания G42 теоретически могла бы перенести на них существующие рабочие нагрузки, связанные с вычислениями. Однако техническая и экономическая возможность этого, по меньшей мере, неопределенна. Кроме того, поскольку США серьезно ограничивают доступ китайских компаний к аппаратному обеспечению ИИ, у них не остается другого выбора, кроме как использовать процессоры отечественной разработки и производства или выбирать облачные сервисы ИИ, такие как у G42.

"Неудивительно, что G42, как стартап, ориентированный на ИИ, сотрудничает с Китаем, учитывая обширную роль Китая в глобальной цепочке создания стоимости ИИ - от оборудования, талантов до конечного рынка", - говорит Никки Сун, сотрудник академии по инициативе "Цифровое общество" аналитического центра Chatham House. "Полный разрыв этих связей представляется маловероятным".

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G42 создает сеть суперкомпьютеров, ориентированных на ИИ, на базе WSE-2 компании Cerebras, самого большого чипа размером с пластину, с 2,6 триллионами транзисторов и 850 000 ядер ИИ. Это устройство используется в системах CS-2 в суперкомпьютерах Condor Galaxy компании G42, включая CG-1 в Калифорнии. Этот суперкомпьютер обеспечивает производительность до четырех ExaFLOPS для больших языковых моделей с 600-100 триллионами параметров. В будущем G42 и Cerebras развернут шесть таких суперкомпьютеров по всему миру, что вызовет обеспокоенность ЦРУ в связи с их возможным использованием китайскими организациями для обучения ИИ. Такое развитие событий ставит G42 в условия напряженности в отношениях между США и Китаем, но в то же время согласуется с диверсификацией экономики ОАЭ.

#технологии #искуственный интеллект
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