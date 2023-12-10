Одной пайкой в этом случае не обошлось

MacBook Pro с чипом M3 Max был модифицирован, получив в общей сложности 8 ТБ внутреннего хранилища данных. Конечно, не обошлось без пайки и изменения программного обеспечения.

Каждый, кто задумывался о покупке компьютера Apple, наверняка замечал, сколько компания берет за каждое увеличение объема оперативной памяти или дискового пространства. Например, за дополнительные 8 ГБ оперативной памяти Apple берет 1500 долларов. Столько же придется заплатить за каждые дополнительные 512 ГБ хранилища данных. Возможно, именно поэтому один из владельцев MacBook Pro с процессором M3 Max решил попробовать самостоятельно увеличить объем памяти. В первоначальной конфигурации ноутбук уже имел 1 ТБ. Видимо, этого оказалось недостаточно.

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На материнской плате MacBook нашлись пустые поля, куда можно было бы впаять планки памяти. Как видно на одной из представленных фотографий, неиспользуемые места были заполнены дополнительными модулями. К сожалению, нет никакой информации об их технических характеристиках, включая емкость. Известно лишь, что после модификации MacBook имел 8 ТБ дискового пространства. Поэтому есть вероятность, что автор избавился от предустановленной памяти и установил на плату только 4 пользовательских модуля. В этом случае каждый модуль будет иметь объем 2 ТБ.

Однако просто припаять новый комплект памяти недостаточно. Необходимо также изменить программное обеспечение. MacBook был выпущен как устройство с объемом памяти 1 ТБ, поэтому неудивительно, что программное обеспечение пришлось модифицировать для поддержки накопителя на 8 ТБ. То же самое касается, например, ASUS ROG Ally. Недавно мы писали об успешной модификации этой консоли с 16 ГБ оперативной памяти на 32 ГБ. Тогда пришлось внести изменения в программное обеспечение BIOS. Еще одно из совместных изображений показывает, что процесс добавления новых планок памяти прошел успешно. macOS обнаружила 8 ТБ пространства для данных.

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А почему именно 8 ТБ? Здесь причина проста - это максимальный объем, на который способен MacBook Pro с чипом M3 Max. Автор не делится подробностями о том, какие шаги были предприняты при модификации. Мы также не знаем, сколько стоят новые планки памяти. Однако нетрудно догадаться, что автор потратил гораздо меньше, чем если бы он решил купить MacBook с предустановленными 8 ТБ.