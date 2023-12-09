Вот как будет выглядеть Asus ROG Phone 8, когда компания представит телефон в ближайшие недели.

Asus

Asus ROG Phone 8 был представлен в преддверии запуска следующего флагманского телефона компании, ориентированного на геймеров. Преемник ROG Phone 7 должен дебютировать в ближайшее время, и недавно телефон был замечен на одном из сертификационных сайтов, что намекает на скорый запуск. Ранее Asus подтвердила, что ROG Phone 8 будет работать на базе новейшего флагманского процессора Qualcomm для смартфонов - Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает повышение производительности и эффективности по сравнению с прошлогодним флагманским чипом.

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В тизере, опубликованном на сайте X (бывший Twitter) в пятницу, Asus показала правый верхний угол ROG Phone 8. В то время как левый угол с модулем камеры кажется более темным. Однако, отрегулировав уровень яркости, можно легко заметить тройную тыльную камеру, а также порт USB, расположенный сбоку. Тизер не содержит никакой дополнительной информации о запуске телефона и лишь сообщает о его скором появлении.

Тем временем, Asus ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro были замечены на сайте сертификации Bluetooth SIG компанией MySmartPrice с модельными номерами AI2401_C/D/A и AI2401_A/C/F. Asus Zenfone 11 Ultra также был замечен на сайте с модельным номером AI2401_H. Нам удалось подтвердить наличие этих смартфонов на сайте.

Asus

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Преемники серии Asus ROG Phone 7 могут быть представлены компанией в ближайшие дни или недели.