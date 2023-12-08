AMD выпускает новую серию мобильных процессоров Ryzen 8040 - Hawk Point заменяет существующую серию Phoenix

Компания AMD представила новые мобильные процессоры Ryzen 8040, также известные как Hawk Point. Они пришли на смену серии Phoenix и в большинстве своем оснащены специальным чипом для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта.

AMD выпускает новую серию мобильных процессоров Ryzen 8040 - Hawk Point заменяет существующую серию Phoenix. Для тех, кто ожидал значительных инноваций, этот запуск, вероятно, станет разочарованием, поскольку это в основном "обновление", которое практически ничего не меняет в самом процессоре. В Raptor Lake Refresh Intel в основном увеличила частоты (в основном на 200 МГц), в то время как у AMD и процессор, и интегрированная видеокарта остались практически неизменными, а основные улучшения коснулись NPU. Именно здесь производительность значительно выросла. Специальный чип для ускорения вычислений AI (с архитектурой XDNA) увеличил производительность на 60 % - с 10 до 16 TOPS. Кроме того, AMD представила программное обеспечение Ryzen AI Software, которое облегчит использование моделей машинного обучения на компьютерах с этими процессорами, поддерживая такие среды, как PyTorch или TensorFlow, например.

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Новинки будут разделены на две серии, HS и U, где HS будет представлена версиями с TDP, настраиваемым в диапазоне 35-54 Вт и 20-30 Вт, а серия U будет включать модели от 15 до 30 Вт. Серия HS будет включать процессоры с 6 или 8 ядрами, в то время как серия U будет начинаться с 4-ядерных моделей, переходя от 6 к 8-ядерным вариантам. Стоит отметить, что не все процессоры нового поколения будут поддерживать NPU. Модели Ryzen 3 8440U и Ryzen 5 8540U не будут иметь такой возможности, но будут использовать гибридную архитектуру, объединяющую ядра Zen 4 и Zen 4c. Новые процессоры будут поддерживать шину PCIe 4.0 и управлять памятью DDR5-5600 и LPDDR5x-7500.

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Что касается интегрированного GPU на базе архитектуры RDNA 3, то здесь мы имеем Radeon 780M с 12 CU. Вариант с 8 CU - Radeon 760M, а наименее мощный с 4 CU обозначен как Radeon 740M.