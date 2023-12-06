Даже его доставка будет осуществляться с использованием биотоплива

Компания Acer объявила, что готовящийся к выпуску ноутбук Aspire Vero 16 станет ее самым экологичным ноутбуком, корпус которого будет изготовлен из переработанного пластика. Даже его доставка будет осуществляться с использованием биотоплива и будет тщательно спланирована для сокращения выбросов.

Выступая в Дубае в рамках ключевой речи, приуроченной к климатической конвенции COP 28, генеральный директор Acer Джейсон Чен представил миссию компании "Сознательные технологии для более яркого завтра". В том числе и новый "экологически чистый" ноутбук.

реклама

Future

Acer Aspire Vero 16 будет полностью представлен на выставке CES в Лас-Вегасе в январе, поэтому у нас пока нет полных спецификаций и подробностей. Но известно, что он на 60 % будет изготовлен из переработанного пластика, а для тачпада будет использован пластик, добываемый в океанах.

Процессор Intel Core Ultra более энергоэффективен по сравнению с предыдущими чипсетами, так что это тоже несомненно помогает. Кроме того, Acer обязалась использовать 100% переработанных материалов в упаковке ноутбука. Все отходы, использованные при производстве, будут переработаны.

Программное обеспечение для управления батареей будет работать в четырех режимах: Eco, Eco+, Balanced и Performance, для еще большей эффективности; качество сборки также было принято во внимание, ноутбук легко ремонтируется и разбирается. Например, используются только стандартные винты, поэтому не требуется никакого специализированного оборудования.

Future

Наконец, Acer будет покупать "углеродные кредиты", чтобы компенсировать все оставшиеся выбросы углекислого газа, использованные при производстве или в цепочке поставок. Таким образом, это будет первый полностью "углеродно-нейтральный" продукт компании.

ОСОЗНАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СВЕТЛОГО ЗАВТРА

Как уже говорилось ранее, Aspire Vero 16 - это лишь одна из частей пазла устойчивого развития Acer. Компания также подписала соглашение RE100, глобальную инициативу по обеспечению 100 % возобновляемого электричества к 2035 году, и стремится стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.

Кроме того, компания открыла в Дубае выставку, на которой демонстрируются концепции более экологичного образа жизни. Они представлены наряду с новой линейкой портативных источников питания, которые можно использовать в тандеме с солнечными панелями для более дешевого, устойчивого производства и хранения энергии.

Среди инициатив, с которыми Acer выступает на выставке, - аппаратное и программное обеспечение, помогающее школам сократить выбросы углекислого газа в атмосферу; платформа онлайн-подписки, позволяющая удаленно проводить модернизацию, обслуживание и ремонт, чтобы продлить срок службы продуктов; а также система единого приложения, которая взаимодействует со всеми умными устройствами в вашем доме, старыми и новыми, чтобы помочь вам управлять и лучше распределять энергопотребление между приборами.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Выставка проходит до 12 декабря в центре искусств Alserkal Avenue в Дубае и открыта для посетителей.