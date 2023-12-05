В настоящее время компания Apple набирает инженеров для работы над технологией 6G в рамках команды Wireless Technologies and Ecosystems (WTE).

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над добавлением поддержки 6G-связи в будущие устройства компании. Как сообщается, компания из Купертино столкнулась с проблемами в последние несколько лет, пытаясь разработать собственный модем 5G и уменьшить зависимость от таких чипмейкеров, как Qualcomm. Производитель iPhone сосредоточился на разработке технологии 6G, а также нанимает сотрудников для работы над стандартом сотовых сетей следующего поколения, утверждает он в последнем выпуске своего еженедельного выпуска Power On.

В прошлом месяце Гурман заметил на сайте компании объявление о вакансии архитектора программного обеспечения для модемных систем, который должен присоединиться к команде Wireless Technologies and Ecosystems (WTE) компании. В задачи будущего архитектора сотовых платформ Apple будет входить координация разработки эталонной архитектуры 6G, а также реализация прототипов.

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Из описания вакансии следует, что Apple хочет оценить реализацию технологии 6G в будущих устройствах, и инженеры, нанятые на эту роль, должны будут сотрудничать с исследовательскими и конструкторскими группами компании и внешними партнерами. Кандидаты должны иметь опыт работы не менее 10 лет и степень магистра или кандидата наук в области электротехники, сообщает компания.

Стоит отметить, что стандарт 5G был представлен только в июле 2017 года, в то время как операторы связи начали развертывать сети с текущим поколением стандарта в 2019 году. Ожидается, что новый стандарт - 6G - будет доработан в ближайшие пару лет, однако потребителям не стоит ожидать появления устройств с поддержкой 6G до конца десятилетия.

В прошлом месяце стало известно, что Apple не успеет разработать 5G-модем для своих смартфонов к 2025 году. Согласно отчету, производитель смартфонов запустит свой собственный модем в одной из будущих моделей iPhone к 2026 году. Apple и Qualcomm продлили контракт, который позволяет компании получить доступ к модемной технологии чипмейкера до 2026 года.

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Предполагаемый модем 5G от Apple может не предложить лучшей производительности, чем другие смартфоны и собственные телефоны компании, оснащенные чипами Qualcomm, говорится в докладе, который описывает проблемы Apple с внедрением передовой технологии миллиметровых волн (mmWave). Также сообщается, что компания сталкивается с дополнительной проблемой, связанной с тем, чтобы ее технология чипов не нарушала патенты Qualcomm.