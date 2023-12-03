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dima0782
Новый игровой ноутбук ASUS оснащен RTX 4090 и Core Ultra 9
Новый Zephyrus M16 получил процессор Intel Core Ultra 9 185H и выделенную видеокарту GeForce RTX 4090

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В ассортименте компании ASUS появился мощный ноутбук серии ROG. Новый Zephyrus M16 получил процессор Intel Core Ultra 9 185H и выделенную видеокарту GeForce RTX 4090.

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Запуск следующего поколения мобильных процессоров Intel уже не за горами. Ожидается, что чипы Meteor Lake будут представлены уже 14 декабря. Однако стоит отметить, что, скорее всего, 14 декабря будут показаны только модели Core Ultra 3, Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Дебют Core Ultra 9 ожидается где-то в начале следующего года. Вскоре после анонса Intel нового семейства процессоров в магазинах должны появиться первые ноутбуки. Фактически выход на рынок может состояться в один и тот же день, сразу после анонса Intel. На эти компьютеры также были установлены цены, что говорит о том, что некоторые ритейлеры уже готовы к скорому запуску.


Теперь стало известно о еще одном ноутбуке с процессором нового поколения. Это ASUS ROG Zephyrus M16 (GU605MY). Информацию об этом компьютере раскрыл неназванный ритейлер, как заметил @momomo_us. К сожалению, никаких фотографий, демонстрирующих внешний вид устройства, не появилось. Вместо этого в сеть попали его технические характеристики. Начиная с процессора, это флагманский Intel Core Ultra 9 185H.

Как мы уже знаем из предыдущих отчетов, этот процессор имеет TDP 45 Вт. Всего на борту процессора 16 ядер в конфигурации 6 + 8 + 2, а также 22 потока. Базовая частота Core Ultra 9 185H составляет 3,8 ГГц. Однако в режиме boost она может повышаться до 5,1 ГГц. Объем кэш-памяти L3 составляет 24 МБ. Процессор поставляется с интегрированной графикой Arc Xe-LPG.

Интересно, что в случае с новым ROG Zephyrus M16 интегрированный GPU отойдет на второй план. Ведь ноутбук оснащен GeForce RTX 4090 с 16 ГБ VRAM. Что касается дальнейших спецификаций, то из утечек мы также узнаем о наличии 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X в двух плашках. Объем памяти, конечно, зависит от выбранной конфигурации. С другой стороны, в качестве хранилища данных будет выступать твердотельный накопитель PCIe емкостью 1 ТБ.

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Контент будет выдаваться на 16-дюймовый экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600). Что касается презентации нового Zephyrus M16, то она может состояться на выставке CES 2024, которая запланирована на январь. Так что теперь мы ждем официального анонса этого и других новых ноутбуков с процессорами Intel Core Ultra.

#ноутбуки #асус
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