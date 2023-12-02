Google призывает британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) вмешаться в ситуацию

Компания Google сделала решительный шаг, обратившись к антимонопольному регулятору Великобритании с просьбой возбудить дело против Microsoft. Это связано с обеспокоенностью по поводу предполагаемых антиконкурентных действий технологического гиганта на облачном рынке страны.

Эта эксклюзивная информация, полученная из надежных источников, свидетельствует о том, что Google настаивает на принятии антимонопольных мер для борьбы с нечестными, по ее мнению, методами ведения бизнеса со стороны Microsoft.

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Столкновение между Google и Microsoft

Согласно письму, попавшему в распоряжение Reuters, Google призывает британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) вмешаться в ситуацию. Представители компании уверяют, что бизнес-стратегии Microsoft ставят ее конкурентов, в частности облачное подразделение Google, в существенно невыгодное положение.

В письме, направленном в CMA, Google также особо отметила практику лицензирования Microsoft, утверждая, что она несправедливо отталкивает клиентов от рассмотрения альтернативных сервисов, даже если они используются наряду с Azure.

Google утверждала, что такие лицензионные ограничения не оставляют клиентам другого экономически выгодного выбора, кроме как выбрать Azure, независимо от их предпочтений в отношении конкурирующих сервисов. Этот шаг произошел на фоне усиления глобального внимания к таким крупным игрокам, как Microsoft и Amazon, за их доминирование в индустрии облачных вычислений.

Примечательно, что ранее, в октябре, CMA начала расследование в секторе облачных вычислений в Великобритании по обращению медиарегулятора Ofcom.

Опасения Ofcom были связаны с доминирующими долями рынка, принадлежащими Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure, которые в совокупности занимали 70-80 % рынка услуг публичной облачной инфраструктуры в 2022 году.

При этом близким соперником было названо облачное подразделение Google, доля которого на рынке составляет 5-10 %. В ответ на это Microsoft в прошлом году обновила свои правила лицензирования, чтобы устранить опасения и способствовать развитию конкуренции. Однако Google и другие конкуренты остались недовольны этими изменениями.

Решение проблем

Представитель Microsoft опроверг обвинения, заявив, что компания активно сотрудничает с независимыми облачными провайдерами для решения проблем. Представитель подчеркнул, что среди облачных гиперпровайдеров существует здоровая конкуренция, и привел данные о том, что во втором квартале 2023 года Microsoft и Google немного выиграют у AWS.

Вице-президент Google Cloud Амит Завери (Amit Zavery) в своем заявлении для Reuters раскритиковал практику Microsoft и подтвердил приверженность Google мультиоблачному подходу. Завери также выразил обеспокоенность тем, что решения Microsoft повлияют на стоимость услуг для пользователей, выбирающих Google или AWS вместо Azure.

Но с другой стороны, он заявил, что многие программные и облачные сервисы Google разработаны для взаимодействия и могут работать без проблем на AWS или Azure, обеспечивая пользователям гибкость и возможность выбора.

Он подчеркнул, что пользователи не ограничены одним облачным провайдером, пропагандируя мультиоблачный подход.

Примечательно, что аналогичный случай был зафиксирован между обеими сторонами в апреле 2021 года. Тогда Google и Microsoft оказались в разногласиях после того, как закончился срок действия их пятилетнего пакта о ненападении.

Его истечение привело к публичным претензиям между технологическими гигантами.

Разногласия касались целого ряда вопросов, включая предложение заставить Google выплачивать издателям новостей компенсацию за их контент. К этому добавились споры о технологиях и подходах к лицензированию.

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Несмотря на то что нынешние обстоятельства, возможно, не являются прямым отражением ситуации 2021 года, очевидно, что между технологическими гигантами все еще существует значительное количество нерешенных вопросов.