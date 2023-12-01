Все три дистрибутива Linux смогли обойти Windows 11, используя слой совместимости Proton от Vavle.

Игровая производительность Linux улучшается уже несколько лет, но насколько она хороша? ComputerBase провела сравнение трех различных операционных систем Linux с Windows 11 в нескольких игровых бенчмарках и обнаружила, что все три системы смогли превзойти новейшую ОС Microsoft. Кроме того, все три варианта Linux смогли добиться впечатляющей производительности при запуске всех игр через слой совместимости Vavle's Proton.

Три Linux-операционные системы, которые ComputerBase подвергла бенчмарку, - это Arch Linux, Pop!_OS и Nobara OS. Arch - самая "Linux-подобная" из трех представленных систем, минималистичная установка по умолчанию, которая требует от пользователя настройки, чтобы получить максимальную отдачу. Но в то же время он отличается самыми быстрыми обновлениями программного обеспечения и ОС среди всех дистрибутивов Linux. Если вы не знали, SteamOS 3 от Vavle, на которой работает Steam Deck, основана на Arch Linux.

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Два других протестированных дистрибутива Linux гораздо более дружелюбны к новичкам в Linux, они устанавливаются по умолчанию и содержат множество приложений и плагинов, в том числе несколько, предназначенных для игр. PoP!_OS - это операционная система на базе Ubuntu, созданная компанией System76, в которой сразу из коробки установлены Steam, Proton и Lutris. Nobara OS - это модифицированная версия Fedora Linux, созданная специально для геймеров, с OBS, Wine и сторонними драйверами Nvidia (и это только некоторые функции) с самого начала.

Тестирование ComputerBase проводилось на тестовом стенде, полностью состоящем из AMD, с Ryzen 7 5800X (без 3D) и Radeon RX 6700 XT. Среди протестированных игр были Cyberpunk 2077, Forspoken, Rachet & Clank, Starfield и The Talos Principle II. Повторимся: Все эти игры предназначены для Windows и запускались через слой совместимости Vavle's Proton на соответствующих операционных системах Linux.

Computerbase обнаружила, что все три операционные системы Linux смогли обойти Windows 11 с небольшим отрывом. Nobara OS заняла первое место, показав 100 fps, а Arch Linux и POP!_OS заняли второе и третье места соответственно, показав 99 fps и 95 fps. Windows 11 заняла последнее место со средней частотой кадров 94 fps (на 1 меньше, чем у POP!_OS).

В предыгровом анализе рейтинги были менее последовательными, но в трех играх (Cyberpunk 2077, Forespoken и The Talos Principle II) Nobara OS обошла трех других претендентов, а в Starfield на первое место вышла Arch Linux. Единственной игрой, где Windows 11 заняла первое место, стала Rachet & Clank Rift Apart.

Как и в случае с общими результатами, разница в частоте кадров между каждой ОС была очень небольшой: в большинстве игр разница в fps между самой быстрой и самой медленной операционными системами не превышала восьми. Единственным исключением стала Cyberpunk 2077, в которой разница между самой медленной и самой быстрой ОС составила 17 fps. Удивительно, но самой медленной ОС оказалась POP!_OS, которая показала 72,7 fps в этой игре. Nobara, самая производительная ОС, достигла 89,6 в Cyberpunk, а Windows 11 заняла третье место со средней частотой кадров 82,3.

Игровые бенчмарки ComputerBase показывают, насколько высока производительность Linux в играх. Даже с учетом дополнительных расходов на слой совместимости Vavle's Proton, эти три операционные системы Linux все равно смогли превзойти или достичь очень близкой производительности к родной производительности Windows 11.

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Таким образом, нет никаких сомнений в том, что Linux теперь является высококонкурентной игровой платформой, которая может играть в игры Windows (благодаря Proton) без серьезных потерь производительности - наконец-то на оборудовании AMD. Было бы интересно посмотреть, насколько близки к этим тестам будут результаты на сопоставимой тестовой системе Intel / Nvidia.