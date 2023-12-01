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dima0782
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Все три дистрибутива Linux смогли обойти Windows 11, используя слой совместимости Proton от Vavle.

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Игровая производительность Linux улучшается уже несколько лет, но насколько она хороша? ComputerBase провела сравнение трех различных операционных систем Linux с Windows 11 в нескольких игровых бенчмарках и обнаружила, что все три системы смогли превзойти новейшую ОС Microsoft. Кроме того, все три варианта Linux смогли добиться впечатляющей производительности при запуске всех игр через слой совместимости Vavle's Proton.

Три Linux-операционные системы, которые ComputerBase подвергла бенчмарку, - это Arch Linux, Pop!_OS и Nobara OS. Arch - самая "Linux-подобная" из трех представленных систем, минималистичная установка по умолчанию, которая требует от пользователя настройки, чтобы получить максимальную отдачу. Но в то же время он отличается самыми быстрыми обновлениями программного обеспечения и ОС среди всех дистрибутивов Linux. Если вы не знали, SteamOS 3 от Vavle, на которой работает Steam Deck, основана на Arch Linux.

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Два других протестированных дистрибутива Linux гораздо более дружелюбны к новичкам в Linux, они устанавливаются по умолчанию и содержат множество приложений и плагинов, в том числе несколько, предназначенных для игр. PoP!_OS - это операционная система на базе Ubuntu, созданная компанией System76, в которой сразу из коробки установлены Steam, Proton и Lutris. Nobara OS - это модифицированная версия Fedora Linux, созданная специально для геймеров, с OBS, Wine и сторонними драйверами Nvidia (и это только некоторые функции) с самого начала.

Тестирование ComputerBase проводилось на тестовом стенде, полностью состоящем из AMD, с Ryzen 7 5800X (без 3D) и Radeon RX 6700 XT. Среди протестированных игр были Cyberpunk 2077, Forspoken, Rachet & Clank, Starfield и The Talos Principle II. Повторимся: Все эти игры предназначены для Windows и запускались через слой совместимости Vavle's Proton на соответствующих операционных системах Linux.

Computerbase обнаружила, что все три операционные системы Linux смогли обойти Windows 11 с небольшим отрывом. Nobara OS заняла первое место, показав 100 fps, а Arch Linux и POP!_OS заняли второе и третье места соответственно, показав 99 fps и 95 fps. Windows 11 заняла последнее место со средней частотой кадров 94 fps (на 1 меньше, чем у POP!_OS). 

В предыгровом анализе рейтинги были менее последовательными, но в трех играх (Cyberpunk 2077, Forespoken и The Talos Principle II) Nobara OS обошла трех других претендентов, а в Starfield на первое место вышла Arch Linux. Единственной игрой, где Windows 11 заняла первое место, стала Rachet & Clank Rift Apart.

Как и в случае с общими результатами, разница в частоте кадров между каждой ОС была очень небольшой: в большинстве игр разница в fps между самой быстрой и самой медленной операционными системами не превышала восьми. Единственным исключением стала Cyberpunk 2077, в которой разница между самой медленной и самой быстрой ОС составила 17 fps. Удивительно, но самой медленной ОС оказалась POP!_OS, которая показала 72,7 fps в этой игре. Nobara, самая производительная ОС, достигла 89,6 в Cyberpunk, а Windows 11 заняла третье место со средней частотой кадров 82,3.

Игровые бенчмарки ComputerBase показывают, насколько высока производительность Linux в играх. Даже с учетом дополнительных расходов на слой совместимости Vavle's Proton, эти три операционные системы Linux все равно смогли превзойти или достичь очень близкой производительности к родной производительности Windows 11.

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Таким образом, нет никаких сомнений в том, что Linux теперь является высококонкурентной игровой платформой, которая может играть в игры Windows (благодаря Proton) без серьезных потерь производительности - наконец-то на оборудовании AMD. Было бы интересно посмотреть, насколько близки к этим тестам будут результаты на сопоставимой тестовой системе Intel / Nvidia.

#linux #тесты #гейминг
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