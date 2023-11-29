В 2025 году на TSMC также будет произведено большое количество чипов Intel

Согласно отчету аналитика по полупроводникам Эндрю Лу (Andrew Lu, eeNews), в 2024 году компания Intel разместит в TSMC заказы на производство 3-нм процессоров на сумму 4 миллиарда долларов. В 2025 году на TSMC также будет произведено большое количество чипов Intel, а объем заказов составит 10 миллиардов долларов. Lunar Lake, как утверждается, станет первым процессором Intel, ядра которого будут изготавливаться на стороннем литейном заводе, и Лу считает, что в будущем Intel будет все больше зависеть от TSMC.

3-нм техпроцесс TSMC - это новейшая разработка компании, и сейчас он известен в первую очередь тем, что на нем выпускаются новейшие процессоры Apple M3 и A17. Однако аналитик утверждает, что Intel станет вторым по величине заказчиком 3-нм техпроцесса TSMC, потеснив AMD, в то время как Apple останется крупнейшим. К концу 2024 года, по мнению аналитика, Intel будет получать от TSMC 15 000 3-нм пластин в месяц, а в 2025 году эта цифра увеличится до 30 000.

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Intel

Эти цифры могут показаться странными, учитывая величину заказа: 15 000 пластин в месяц в 2024 году будут стоить 14 миллиардов долларов, в то время как удвоенное количество пластин будет стоить всего 10 миллиардов долларов в 2025 году. Если цифры действительно точны, то это может быть связано со снижением цен на 3-нм пластины с течением времени. Узлы, как правило, со временем становятся дешевле из-за более высокого выхода продукции, обусловленного зрелостью технологического процесса, поэтому способность Intel заказывать больше за меньшую сумму может не противоречить действительности.

Лу утверждает, что для Intel нет пути назад и что в будущем компания будет в значительной степени полагаться на литейные цеха TSMC. Очевидно, что сотрудничество с TSMC принесет Intel множество финансовых и экономических выгод, но, пожалуй, самым очевидным преимуществом является увеличение производственных мощностей. Производственные мощности Intel огромны, но, возможно, недостаточно велики для поддержки процессоров, графических процессоров и производства сторонних производителей. Именно поэтому Intel уже много лет отдает менее важные части своего производства на аутсорсинг внешним литейным заводам.

Однако усиление зависимости Intel от TSMC не является чем-то новым. Графические процессоры Arc Alchemist производятся в TSMC, в Ponte Vecchio используются чипы производства TSMC, а в Meteor Lake используются 5-нм и 6-нм ноды TSMC для трех из четырех плиток. Также ходят слухи, что грядущие графические процессоры Battlemage и Celestial будут производиться в TSMC, а грядущие плиточные CPU, предположительно, продолжат использовать по крайней мере некоторые плитки, произведенные в TSMC.

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Intel уже несколько десятилетий передает часть своего производства внешним литейным компаниям, и преимущества перевешивают негативные моменты. Кроме того, сейчас компания находится в более выгодном технологическом положении, чем тогда, когда она боролась за выпуск 10-нм чипов. Если бы Intel позволила себе производить свои процессоры на TSMC, то, возможно, она не уступила бы AMD такую долю рынка, как это произошло в последние годы.