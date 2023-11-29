Это самая низкая ставка среди клиентов Arm's.

Компания Apple известна как жесткий деловой партнер со своими поставщиками, и новое сообщение о том, что компания договорилась с Arm, чьи технологии Apple использует для производства процессоров в своих многочисленных устройствах, об удивительно маленькой ставке роялти, подтверждает это.

Согласно отчету The Information, Apple платит Arm "менее 30 центов за устройство" за использование чипов на базе Arm в ноутбуках, телефонах, планшетах, часах, умных колонках и других устройствах. Как сообщается, это самая низкая структура роялти среди компаний, использующих чипы Arm для смартфонов, что составляет менее 5 % от продаж Arm. Для сравнения, это примерно половина того, что платят Qualcomm и Mediatek - два крупнейших клиента Arm, о которых говорится в отчете.

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В статье говорится о том, что Arm (и ее материнская компания SoftBank) - что неудивительно - раздражена таким соглашением. The Information сообщает, что когда SoftBank приобрела Arm в 2016 году, генеральный директор Масайоши Сон хотел реструктурировать сделку и повысить тарифы, но не смог этого сделать.

Arm лицензирует разработку чипов таким компаниям, как Apple. Однако другие компании могут использовать дизайн чипов Arm оптом. Изначально Arm создавалась как совместное предприятие нескольких технологических компаний, одним из основателей которого была Apple.

Судя по всему, Apple и Arm не планируют разделяться. В сентябре Arm объявила о том, что она и Apple заключили долгосрочное соглашение, "рассчитанное на период после 2040 года[...]". Это большой срок в технологиях, и, по словам источников The Information, он намного превышает обычный пятилетний срок. Но Apple, как сообщается, также присматривается к архитектуре RISC-V с открытым исходным кодом (которая вообще не требует выплат роялти) - потенциально для того, чтобы получить рычаги влияния на Arm. Мы уже видели, как Apple размещала вакансии для программистов RISC-V.

Apple использует ядра Arm в чипах различных устройств. Помимо системных чипов серии M в компьютерах Mac (и некоторых iPad) и чипов серии A в телефонах iPhone (и других iPad), существуют системные пакеты в часах Apple Watch (например, S9 в Apple Watch Ultra 2 и Series 9) и HomePod.

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Работа с Apple обеспечивает Arm и другим вендорам значительный рост доверия. Но компания также известна своими стратегиями сокращения расходов, которые часто вынуждают вендоров снижать цены, а иногда и терять деньги. Похоже, что Apple также привлекла к Arm больше клиентов, которые, как утверждает The Information, стремятся подражать успеху Apple, что создает сложное партнерство, которое может продлиться еще несколько десятилетий.