Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Старые RTX 3080 перепрофилированы и модифицированы для китайского рынка в 20-гигабайтные AI-карты
Многие из них, вероятно, являются бывшими картами для майнинга.

реклама

Переработанные партии карт "RTX 3080 20G AI" с кулерами типа "вентилятор" и 20 ГБ GDDR6X в большом количестве обнаружены в Китае, хранятся и продаются через AliExpress. Это еще одна попытка обойти американский экспортный контроль, который теперь запрещает продажу самых быстрых графических процессоров для центров обработки данных и потребительских систем в Китай и другие страны. Эти видеокарты не попадут в наш список лучших, поскольку они относятся к предыдущему поколению и вряд ли привлекут внимание большинства потребителей, но они представляют собой еще один интересный вариант архитектуры Ampere предыдущего поколения.

Известный инсайдер I_Leak_VN также обнаружил множество этих моделей RTX 3080 20G AI на складах через приложение Xianyu, китайский сайт электронной торговли подержанными товарами, принадлежащий группе Alibaba. На скриншотах также показана пара бенчмарков и GPU-Z, что свидетельствует о готовности графических процессоров к использованию.

реклама

I_Leak_VN

Эти карты перемаркированы как "Jieshuo Nvidia RTX 3080 RG Turbo Gaming Graphics Card GDDR6X" с предполагаемой двухлетней гарантией производителя и ценником, который составляет 916,62 долларов США. Если вы находитесь не в Китае, то рассчитывать на надлежащую гарантийную поддержку не следует. Однако продукт явно предназначен для использования в серверах.

Тактовые частоты RTX 3080 составляют 1440/1710 МГц, как и у эталонной 3080. Они работают под управлением чуть более старых драйверов Nvidia 537.42 с Windows 10 64-bit. Карты оснащены тремя выходами DisplayPort и одним HDMI. Питание осуществляется от двух 8-контактных разъемов питания PCIe, что типично для многих пользовательских карт 3080, выпущенных в эпоху 2020-2022 годов, и позволяет избежать возможных осложнений с 12-контактными или более новыми 16-контактными разъемами 12VHPWR (и адаптерами).

Вопреки заявленному назначению "turbo gaming", они явно предназначены для использования в качестве ускорителей ИИ. Рабочие нагрузки LLM (Large Language Model) значительно выигрывают от большего объема VRAM, и есть и другие предложения, демонстрирующие переработанные карты RTX 3080 Ti с 24 ГБ GDDR6X. Они также оснащены кулерами с вентилятором, что упрощает установку и улучшает охлаждение в серверных кластерах.

Переработанные графические процессоры RTX 3080 10G GDDR6

Розничная модель RTX 3080 поставлялась с 10 или 12 ГБ GDDR6X, в которых использовались чипы емкостью 1 ГБ. В январе 2022 года Nvidia представила вариант 12 ГБ GDDR6X с двумя дополнительными контроллерами памяти, а также увеличила количество ядер CUDA с 8704, используемых в варианте 10 ГБ, до 8960. Эти переработанные ядра RTX 3080 имеют 8704 ядра CUDA, что указывает на то, что они были извлечены из графических процессоров RTX 3080, изначально оснащенных 10 ГБ VRAM GDDR6X. Однако, учитывая характер происходящего, мы не удивимся, если некоторые из этих карт RTX 3080 с 20 ГБ ИИ будут оснащены 8960 ядрами CUDA.

Еще в сентябре 2022 года моддеры продемонстрировали возможность модернизации RTX 3080 с 10 ГБ/8704 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти. Для этого использовались MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 20G OC и другой вариант от Gigabyte. Все, что требовалось, - это удалить существующие чипы с 1 ГБ памяти и заменить их более новыми чипами с 2 ГБ, хотя полезность апгрейда для игр была ограничена. Конечно, тогда еще не было экспортных санкций против Китая.

I_Leak_VN

Необходимость - мать изобретения, и теперь мы видим, как китайские ритейлеры перепрофилируют "потребительские" видеокарты RTX 3080, 3090 и 4090 в ускорители искусственного интеллекта, чтобы хотя бы частично обойти американские санкции. Эти перепрофилированные ускорители ИИ продаются исключительно на внутреннем рынке Китая. Мы не можем не задаться вопросом, насколько хорошо они справляются с нагрузками ИИ. Понятно, что это не замена A100/H100, но вычислительной и VRAM-памяти в картах предостаточно.

Откуда взялись эти карты?

Вероятно, чипы RTX 3080 были переработаны из графических процессоров, использовавшихся в ныне несуществующих криптовалютных шахтах. Ранее эти GPU продавались по дешевке, так как майнеры хотели побыстрее избавиться от них, чтобы вернуть часть своих инвестиций. Но не исключено, что некоторые карты использовались исключительно для игр.

Серия RTX 30 прожила очень интересную жизнь в таких странах, как Китай, и, похоже, ее работа еще далека от завершения. Станут ли эти перепрофилированные карты снова дефицитными по мере роста спроса, или же они скорее диковинка, чем польза? Это еще предстоит выяснить.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти карты могут стать временным решением для текущего рынка ИИ-ускорителей в Китае, но это лишь вопрос времени, когда новые карты станут необходимым требованием по мере увеличения сложности рабочей нагрузки. Санкции могут быть ослаблены или отменены, но когда и как - всегда остается вопросом. Эти переработанные RTX 3080 Ti и RTX 3080 могут дать некоторую передышку, однако мы должны увидеть, как будет развиваться ситуация в 2024 году.

#видеокарты #китай
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Филиппинские самолеты во время патрулирования с Австралией были окружены китайскими истребителями
Старые видеокарты RTX 3080 переделывают в Китае в ускорители ИИ
Китай заявил о непоколебимой позиции в отношении пропаганды независимости Тайваня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
42
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
30
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
4
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
13
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
+
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
6
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3
В Германии холодает – что с запасами газа, и сможет ли немецкая экономика выстоять без газа из РФ
6
Military Watch: российские истребители Су-30СМ нейтрализуют морские беспилотники Украины
3
Украина не пойдет на завершение конфликта с Россией «без репараций» - заявила замминистра юстиции
6
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Разработчики WoT снова изменили регламент выпадения премиум танков из новогодних контейнеров
7
Telegraph: Спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ
6

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
323
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
27
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
20
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
35
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
7

Сейчас обсуждают

Drunk Axxturel
00:53
На эти супер пк уйдут до половины всего бюджета россии)))
Россия планирует построить к 2030 году несколько суперкомпьютеров, которые войдут в топ-10 лучших
ACETON87
00:49
У нас уже давно делают двигатели и комплектующие к ним. Запчасти закуплены для двигателей украинского производства, которые мы закупали до 2014 года.
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
ACETON87
00:47
Эти запчасти для двигателей ещё украинского производства. Если вы не в курсе то мотор сич очень долго делал двигатели для РФ по партнёрской программе. А после 2014 года в РФ стали свои двигатели прои...
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Серж Петров
00:47
покупал 1080ти как вышла за 55тр, купил 4090 за 115тр, считаю отличный расклад
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
ACETON87
00:45
Украина и от транзита российского газа не отказывается.
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
SeTi2019
00:39
Весь дефицит айти кадров сводится в сельским сисадминам эникейщикам с ЗП тысяч 20 рублей, что будут теткам в сельсовете настраивать всякие яндекс браузеры установкой крипто-про плагина и плагина госус...
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
Андрей Тюлюпа
00:33
Луна 25 (васать плять,начальнике)всё подтвердила
Tesla Model 3 признана наименее надежным автомобилем
Алиса Давыденко
00:25
Лебедев не одобряет )
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Алиса Давыденко
00:21
Амд не продается. Автор старается, но это не точно
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
SeTi2019
00:20
4. Науку в России пытаются выстроить так. Строим здание управления в дорогих убранствах, создаем департаменты/комитеты/отделы нанимаем своих. Рядом строим ангар из катайского пластика и ждем резиденто...
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем