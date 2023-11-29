Многие из них, вероятно, являются бывшими картами для майнинга.

Переработанные партии карт "RTX 3080 20G AI" с кулерами типа "вентилятор" и 20 ГБ GDDR6X в большом количестве обнаружены в Китае, хранятся и продаются через AliExpress. Это еще одна попытка обойти американский экспортный контроль, который теперь запрещает продажу самых быстрых графических процессоров для центров обработки данных и потребительских систем в Китай и другие страны. Эти видеокарты не попадут в наш список лучших, поскольку они относятся к предыдущему поколению и вряд ли привлекут внимание большинства потребителей, но они представляют собой еще один интересный вариант архитектуры Ampere предыдущего поколения.

Известный инсайдер I_Leak_VN также обнаружил множество этих моделей RTX 3080 20G AI на складах через приложение Xianyu, китайский сайт электронной торговли подержанными товарами, принадлежащий группе Alibaba. На скриншотах также показана пара бенчмарков и GPU-Z, что свидетельствует о готовности графических процессоров к использованию.

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I_Leak_VN

Эти карты перемаркированы как "Jieshuo Nvidia RTX 3080 RG Turbo Gaming Graphics Card GDDR6X" с предполагаемой двухлетней гарантией производителя и ценником, который составляет 916,62 долларов США. Если вы находитесь не в Китае, то рассчитывать на надлежащую гарантийную поддержку не следует. Однако продукт явно предназначен для использования в серверах.

Тактовые частоты RTX 3080 составляют 1440/1710 МГц, как и у эталонной 3080. Они работают под управлением чуть более старых драйверов Nvidia 537.42 с Windows 10 64-bit. Карты оснащены тремя выходами DisplayPort и одним HDMI. Питание осуществляется от двух 8-контактных разъемов питания PCIe, что типично для многих пользовательских карт 3080, выпущенных в эпоху 2020-2022 годов, и позволяет избежать возможных осложнений с 12-контактными или более новыми 16-контактными разъемами 12VHPWR (и адаптерами).

Вопреки заявленному назначению "turbo gaming", они явно предназначены для использования в качестве ускорителей ИИ. Рабочие нагрузки LLM (Large Language Model) значительно выигрывают от большего объема VRAM, и есть и другие предложения, демонстрирующие переработанные карты RTX 3080 Ti с 24 ГБ GDDR6X. Они также оснащены кулерами с вентилятором, что упрощает установку и улучшает охлаждение в серверных кластерах.

Переработанные графические процессоры RTX 3080 10G GDDR6

Розничная модель RTX 3080 поставлялась с 10 или 12 ГБ GDDR6X, в которых использовались чипы емкостью 1 ГБ. В январе 2022 года Nvidia представила вариант 12 ГБ GDDR6X с двумя дополнительными контроллерами памяти, а также увеличила количество ядер CUDA с 8704, используемых в варианте 10 ГБ, до 8960. Эти переработанные ядра RTX 3080 имеют 8704 ядра CUDA, что указывает на то, что они были извлечены из графических процессоров RTX 3080, изначально оснащенных 10 ГБ VRAM GDDR6X. Однако, учитывая характер происходящего, мы не удивимся, если некоторые из этих карт RTX 3080 с 20 ГБ ИИ будут оснащены 8960 ядрами CUDA.

Еще в сентябре 2022 года моддеры продемонстрировали возможность модернизации RTX 3080 с 10 ГБ/8704 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти. Для этого использовались MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 20G OC и другой вариант от Gigabyte. Все, что требовалось, - это удалить существующие чипы с 1 ГБ памяти и заменить их более новыми чипами с 2 ГБ, хотя полезность апгрейда для игр была ограничена. Конечно, тогда еще не было экспортных санкций против Китая.

I_Leak_VN

Необходимость - мать изобретения, и теперь мы видим, как китайские ритейлеры перепрофилируют "потребительские" видеокарты RTX 3080, 3090 и 4090 в ускорители искусственного интеллекта, чтобы хотя бы частично обойти американские санкции. Эти перепрофилированные ускорители ИИ продаются исключительно на внутреннем рынке Китая. Мы не можем не задаться вопросом, насколько хорошо они справляются с нагрузками ИИ. Понятно, что это не замена A100/H100, но вычислительной и VRAM-памяти в картах предостаточно.

Откуда взялись эти карты?

Вероятно, чипы RTX 3080 были переработаны из графических процессоров, использовавшихся в ныне несуществующих криптовалютных шахтах. Ранее эти GPU продавались по дешевке, так как майнеры хотели побыстрее избавиться от них, чтобы вернуть часть своих инвестиций. Но не исключено, что некоторые карты использовались исключительно для игр.

Серия RTX 30 прожила очень интересную жизнь в таких странах, как Китай, и, похоже, ее работа еще далека от завершения. Станут ли эти перепрофилированные карты снова дефицитными по мере роста спроса, или же они скорее диковинка, чем польза? Это еще предстоит выяснить.

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Эти карты могут стать временным решением для текущего рынка ИИ-ускорителей в Китае, но это лишь вопрос времени, когда новые карты станут необходимым требованием по мере увеличения сложности рабочей нагрузки. Санкции могут быть ослаблены или отменены, но когда и как - всегда остается вопросом. Эти переработанные RTX 3080 Ti и RTX 3080 могут дать некоторую передышку, однако мы должны увидеть, как будет развиваться ситуация в 2024 году.