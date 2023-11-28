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dima0782
OnePlus 12 выйдет 5 декабря и получит 48Мп сенсор и 64Мп перископический телевик с 3х зумом
Новый телефон на базе Android появится всего через несколько дней

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Это были напряженные дни для компании OnePlus. После нескольких недель утечек и слухов их следующий флагман - OnePlus 12 - наконец-то был официально представлен в последние дни.

Выглядит он, конечно, очень здорово. Внутри находится новый чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Он сочетается с 2K-дисплеем и внушительным набором камер.

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OnePlus

Основной сенсор Sony с разрешением 48 Мп, а также 64-Мп перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. По слухам, этот основной датчик используется и в OnePlus Open.

Кроме того, смартфон получит функцию Rain Touch. Она появилась в одной из дешевых моделей OnePlus в начале года и позволяет пользователям пользоваться телефоном даже под сильным потоком воды.

Теперь стали известны подробности о дате запуска модели. На китайском рынке она появится 5 декабря - всего через неделю!

Совсем немного времени осталось до того момента, когда мы сможем увидеть устройство в действии. Как правило, OnePlus выпускает свои телефоны на мировом рынке примерно через месяц после их азиатского запуска, что означает, что мы должны увидеть его где-то в январе.

Мы в восторге от этого релиза. У него есть потенциал стать действительно первоклассным телефоном на Android, способным соперничать с телефонами Samsung нового поколения и тому подобными. 

В частности, мы рады, что Rain Touch появится на флагманском устройстве. Это может стать действительно впечатляющей функцией, которая является уникальной для OnePlus. Этого может быть достаточно, чтобы переубедить некоторых пользователей, ведь это действительно полезная функция, которую невозможно найти в других устройствах.

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Пока же нам остается лишь терпеливо ждать выхода устройства на широкий мировой рынок. Но мы безусловно будем следить за ним.

#смартфон 2023 #релиз oneplus 12
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