Смартфон будет показан уже на днях

Компания Xiaomi готовит к выпуску очередной смартфон, который может впечатлить объемом оперативной памяти. Будет ли Redmi K70 Pro продаваться в России под маркой POCO?

Redmi K70 Pro - это смартфон, который будет представлен вместе с Redmi K70 начального уровня 29 ноября и первоначально поступит в продажу исключительно в Китае, хотя в будущем ожидается его распространение по всему миру, но, вероятно, под другим названием. На внутреннем рынке он будет известен как POCO F6 Pro, что неудивительно, ведь это бренд, признанный в России. Согласно утечкам, Redmi K70e будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, Redmi K70 - чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а Redmi K70 Pro - Snapdragon 8 Gen 3.

реклама

Таким образом, версия Pro будет оснащена топовым чипом Qualcom, а также большим объемом оперативной памяти - в данном случае 24 ГБ. Интересно, что ранее был обнаружен вариант с 16 ГБ памяти. В целом ожидается, что модель Pro получит не менее 12 Гбайт оперативной памяти. Кроме того, будет доступно до 1 ТБ встроенного хранилища данных. Redmi K70 Pro был замечен в бенчмарке Geekbench, где он набрал 2101 и 65254 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Что касается камер, то здесь будет использоваться тройной набор объективов, расположенных на острове. Ожидается, что издание с 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить 545 долларов. Разумеется, в России смартфоны этой серии и, в частности, Redmi K70 Pro будут стоить дороже, причем заметно. Пока что смартфон обещает быть довольно интересным, хотя посмотрим, что еще он предложит.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



