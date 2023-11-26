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Компания Xiaomi готовит к выпуску очередной смартфон, который может впечатлить объемом оперативной памяти. Будет ли Redmi K70 Pro продаваться в России под маркой POCO?
Redmi K70 Pro - это смартфон, который будет представлен вместе с Redmi K70 начального уровня 29 ноября и первоначально поступит в продажу исключительно в Китае, хотя в будущем ожидается его распространение по всему миру, но, вероятно, под другим названием. На внутреннем рынке он будет известен как POCO F6 Pro, что неудивительно, ведь это бренд, признанный в России. Согласно утечкам, Redmi K70e будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, Redmi K70 - чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а Redmi K70 Pro - Snapdragon 8 Gen 3.
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Таким образом, версия Pro будет оснащена топовым чипом Qualcom, а также большим объемом оперативной памяти - в данном случае 24 ГБ. Интересно, что ранее был обнаружен вариант с 16 ГБ памяти. В целом ожидается, что модель Pro получит не менее 12 Гбайт оперативной памяти. Кроме того, будет доступно до 1 ТБ встроенного хранилища данных. Redmi K70 Pro был замечен в бенчмарке Geekbench, где он набрал 2101 и 65254 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Что касается камер, то здесь будет использоваться тройной набор объективов, расположенных на острове. Ожидается, что издание с 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить 545 долларов. Разумеется, в России смартфоны этой серии и, в частности, Redmi K70 Pro будут стоить дороже, причем заметно. Пока что смартфон обещает быть довольно интересным, хотя посмотрим, что еще он предложит.