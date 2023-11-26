Наблюдать за небом станет еще сложнее

Китай удачно отправил в космос спутник, тестирующий интернет-технологии, с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Ракета-носитель Long March 2D стартовала 23 ноября в 18:00 по пекинскому времени (1000 UTC), совершив 498-й запуск в серии ракет-носителей Long March. По данным газеты China Daily, это был 54-й запуск ракеты в Китае в этом году. По сообщениям китайских СМИ, полезная нагрузка состояла из одного спутника, характеристики которого позволяют предположить, что на нем отрабатывались технологии, которые могут быть использованы в национальных мегаспутниках, подобных Starlink или проекту Kuiper, запуск которого ожидается в ближайшее время.

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Несмотря на то, что размеры спутника остаются загадкой - Китай подтвердил факт запуска только после успешного выведения полезной нагрузки - ракета Long March 2D способна вывести космический аппарат массой 1,3 тонны на орбиту, синхронизированную с Солнцем, на высоту 700 км. Другая полезная нагрузка, также получившая название "Демонстратор технологий космического Интернета", была отправлена на борту ракеты Long March 2C с космодрома Цзюцюань 9 июля. Как и в случае с предыдущим запуском, эта полезная нагрузка предназначалась для "тестирования спутниковых интернет-технологий".

И хотя первоначально китайские власти сообщили о запуске в июле одного спутника, впоследствии было зафиксировано два объекта. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, вероятно, что тестируемая технология связана с китайским проектом мегаконстелляции под названием Guowang. В рамках проекта Guowang планируется создать сеть из тысяч спутников, выведенных на низкую околоземную орбиту для улучшения связи и покрытия Интернета.

Однако для создания такой сети потребуется время. По данным Shanghai Securities News, в 2021 г. Бао Вэйминь, директор научно-технического комитета Группы аэрокосмической науки и техники, сказал: "Мы занимаемся планированием и разработкой космического спутникового Интернета и запустили тестовые спутники".

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Тем не менее, спустя более чем два года, испытания все еще продолжаются. Это означает, что вскоре астрономы могут ожидать появления на небе большего количества объектов, что может стать проблемой, если проект Guowang будет осуществляться в соответствии с планом.