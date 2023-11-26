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dima0782
Компания Google хочет поглотить Epic Games
В этом ей поможет компания Tencent

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Крупные приобретения - не новость в игровой индустрии: лидирует Microsoft, поглотившая в частности Bethesda Softworks и Activision Blizzard, которые контролируют различные студии разработчиков. Google точит зубы на разработчиков Fortnite.

Google предложила Epic Games большие деньги за возвращение игры Fortnite на платформу Play Store. Однако компанию Epic это не убедило, и она отказалась от предложения технологического гиганта, что неудивительно, учитывая 30%-ную комиссию, взимаемую с каждой транзакции, совершенной в Fortnite. Напомним, что в прошлом студия пыталась обойти эту комиссию, внедряя способы оплаты в обход Play Store, что не понравилось Google. В результате компания отказалась от использования Fortnite на своей платформе. Теперь, как сообщается, Google намерена взяться за разработчиков.

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Google хотела серьезно заявить о себе в игровой индустрии, запустив стриминговую платформу Stadia, но она не смогла обойти NVIDIA GeForce Now и другие конкурирующие решения и канула в Лету в 2023 году. Изначально для Stadia рассматривалось несколько громких инвестиций, но, как мы знаем, из этого ничего не вышло.

По последним данным, бывший руководитель Stadia Фил Харрисон предложил интересную идею: что если Google заключит союз с Tencent и полностью выкупит долю Epic Games? Это позволило бы укрепить позиции Google за счет совладения Fortnite, которая в 2018 году стала практически самой крупной игрой в мире благодаря астрономически высоким доходам от Battle Royale в размере 5,5 млрд долл. И пока такой сценарий не кажется нереалистичным.

Удивительно, но, как сообщается, компания не отказалась от своего желания поглотить Epic Games и сотрудничает с Tencent, однако это непростой орешек. В конце концов, боссу Epic Games Тиму Суини принадлежит 51% акций компании, что дает ему контрольный пакет, от которого он не намерен избавляться. Конечно, если ему поступит сумасшедшее предложение по такой стоимости, которая нам и не снилась, то он, возможно, задумается о продаже своего пакета.

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Стоит отметить, что китайская компания Tencent владеет 40% акций Epic Games.

#google
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