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dima0782
В сети показали первые реальные фото Samsung Galaxy S24 Ultra
Они появились в Twitter пользователя по имени Дэвид Мартин

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Если вы являетесь поклонником телефонов на платформе Android, то сейчас вы будете полностью избалованы возможностью выбора. В последние годы рынок значительно вырос. Теперь у нас есть целый ряд производителей, выпускающих качественные устройства.

Телефоны Samsung по-прежнему занимают лидирующие позиции. Их нынешний флагман - Samsung Galaxy S23 Ultra - пользуется заслуженным авторитетом в отрасли благодаря сочетанию программных и аппаратных возможностей.

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Twitter

Сейчас уже появились первые реальные фотографии преемника этого устройства - Samsung Galaxy S24 Ultra. Он появился в Twitter в руках пользователя по имени Дэвид Мартин. Стоит отметить, что мы не можем подтвердить достоверность опубликованных снимков, так как не знакомы с этим аккаунтом.

Тем не менее, это довольно убедительные изображения. Не будем ходить вокруг да около - все устройство имеет явно более iPhone-образный вид. Это касается и плоского экрана, и менее резко изогнутых краев устройства в целом. Все немного более блочное и квадратное, чем в предыдущих поколениях.

Впрочем, нельзя сказать, что это радует. Последние поколения модели Ultra, на наш взгляд, использовали необычный язык дизайна. Он не совсем квадратный, не совсем изогнутый. Вместо этого он представляет собой некую мешанину.

По крайней мере, в этой версии они выбрали один стиль и придерживаются его. Так все кажется более собранным.

Так когда же мы сможем увидеть это? Ну... относительно скоро. Флагманские устройства Samsung традиционно выходят в начале нового года. Слухи говорят о том, что для поколения S24 запуск может состояться в середине-конце января.

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Ждать нового телефона осталось недолго. Нынешнее поколение S23 - одно из лучших, выпущенных брендом за последнее время, и небольшая доработка могла бы продвинуть его еще дальше. Впрочем, нам придется подождать и посмотреть, насколько они хороши.

#самсунг #инсайдерская информация #samsung galaxy s24 ultra #самсунг гэлэкси с24 ультра
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