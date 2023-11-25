Хидео Кодзима раскроет карты 7 декабря на церемонии The Game Awards 2023

Death Stranding 2 находится в разработке уже некоторое время и не имеет установленной даты выхода. Возможно, Хидео Кодзима раскроет карты 7 декабря на церемонии The Game Awards 2023, которая станет последним лучшим местом в этом году для раскрытия подобной информации. Тем временем уже стало известно о потенциальной дате выхода сиквела игры, которую не совсем понял сам создатель.

На форуме ResetEra один из пользователей под псевдонимом Red Kong XIX опубликовал скриншот неназванного профиля ArtStation профессионального художника, принимавшего участие в создании персонажей в ряде игр, таких как Marvel's Spider-Man 2 и Death Stranding 2. Из выложенной там инфы следует, что Death Strandin 2 будет выпущена в 2025 году в неустановленном порядке. Несмотря на то, что профиль выглядит правдоподобно, содержащиеся в нем данные могут быть не совсем точными, поэтому до получения официального подтверждения мы должны относиться к этому сроку с недоверием.

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Правда, о продолжении производства не было объявлено уже давно, так что, возможно, ждать новой информации придется недолго. Отличной возможностью раскрыть дату дебюта Death Stranding 2 и представить трейлер или даже фрагменты геймплея станет мероприятие The Game Awards 2023, на котором мы узнаем о лучших постановках уходящего года, а также увидим несколько интересных игровых презентаций. Мероприятие состоится 7 декабря.

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Как бы то ни было, Хидео Кодзима подал знак, что сейчас трудится над созданием игрового трейлера для Death Stranding 2. Пока игра анонсирована только для консоли PlayStation 5 и, надо полагать, обойдет стороной Xbox Series X/S, но в будущем, как и первая часть, выйдет на ПК. Игра снова расскажет историю курьера Сэма Портера, которого сыграет актер Норман Ридус.