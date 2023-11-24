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dima0782
MSI представляет MAG 323UPF - 32-дюймовый игровой монитор с панелью Rapid IPS
MSI представляет новый монитор из военной серии MAG

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Разрешение 4K с частотой обновления 160 Гц, поддержка стандарта VESA DisplayHDR 600 и порт USB Type C с поддержкой зарядки 90 Вт. Все это делает MAG 323UPF чрезвычайно универсальным устройством - для игр, но не только! 

Rapid IPS - высокое качество и скорость в киберспорте

MSI представляет новый монитор из военной серии MAG - символа долговечности и прочности. Модель MAG 323UPF поддерживает разрешение 4K, т.е. до 3840 × 2160 пикселей, что в сочетании с соотношением сторон 16:9 позволяет наслаждаться более широкой сценой и более полным погружением в происходящее. Немаловажное значение имеет и высокое качество изображения, поскольку монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 600, подтверждающий поддержку технологии HDR, которая позволяет получать изображения с большей детализацией и широким цветовым охватом по сравнению с традиционными мониторами.

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MSI

Матрица Rapid IPS поддерживает сверхбыстрое время отклика GTG, равное 1 миллисекунде, что существенно снижает эффект размытия, а кристально чистое изображение дает преимущество перед соперниками, позволяя геймерам точно реагировать в динамичных ситуациях. Это особенно актуально в динамичных играх FPS, а также везде, где требуется молниеносная реакция. 

Игровая функциональность

Благодаря поддержке технологии FreeSync Premium Pro с MAG 323UPF можно не беспокоиться о разрывах и заиканиях экрана. В рамках пакета Game Assistance монитор также обладает рядом функций, предназначенных для геймеров, включая интеллектуальный экранный видоискатель, который автоматически меняет цвет, чтобы его всегда было видно, Optix Scope - встроенный прицел, или систему ночного видения, которая облегчает наблюдение за персонажами, скрывающимися в темноте. 

MSI

С помощью приложения Gaming Intelligence можно легко настроить монитор, не прибегая к помощи кнопок на нем. Для настройки всех параметров достаточно использовать клавиатуру и мышь. В приложении даже предусмотрены горячие клавиши, что позволяет легко переключаться между настройками монитора для разных игр. 

Кроме того, имеется встроенный KVM-переключатель, позволяющий управлять несколькими устройствами с помощью одного набора контроллеров, клавиатуры и мыши, а также возможность быстрого обновления встроенного ПО через удобное USB-подключение.

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В MSI MAG 323UPF также предусмотрена эргономичная подставка, позволяющая регулировать положение экрана в зависимости от потребностей, и широкий выбор портов, включая HDMI 2.1, концентратор с тремя USB Type A и USB Type C с возможностью зарядки до 90 Вт. 

#монитор #игровой монитор #mag 323upf
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