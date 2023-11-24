На этот раз в Modern Warfare 3 был обнаружен эксплойт под названием "Snake 2.0"

В играх серии Call of Duty не раз возникали глюки, некоторые из которых использовались игроками в сетевых режимах. Modern Warfare 3 не является исключением, и последний глюк позволяет бегать... лежа.

На протяжении всей истории игр существовали и продолжают существовать различные "курьезные" ошибки, которые иногда дают игрокам преимущество в многопользовательском режиме. На этот раз в Modern Warfare 3 был обнаружен эксплойт под названием "Snake 2.0", который позволяет персонажу каким-то образом превращаться в змею и бегать лежа. Важно, что при этом он может бегать, причем бегать довольно быстро, что позволяет создать нечестное преимущество против других игроков. Для того чтобы воспользоваться этим, необходимо сначала изменить настройки управления, а затем выполнить определенную комбинацию на клавиатуре. К счастью, разработчики знают о существовании этой ошибки и в настоящее время анализируют ситуацию.

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"Мы изучаем эксплойт, позволяющий игрокам использовать спринт, демонстрируя при этом анимацию положения лежа", - написала компания в X (бывший Twitter). "Вероятно, будет выпущено обновление. Когда? Мы не знаем, но надеемся, что как можно скорее". Судя по всему, эта ошибка часто используется игроками из-за того, что ее очень легко активировать. Она существует только в версии для ПК. Стоит напомнить, что это уже не первая подобная ошибка: ранее она встречалась в Black Ops. К сожалению, Modern Warfare 3 страдает от различных проблем.





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Прежде всего, игра компании Sledgehammer подверглась широкой критике со стороны рецензентов и игроков за продолжительность и качество сюжетной кампании, хотя критика касалась и мультиплеера. Несмотря на это, игра получила лучший старт в истории перезагрузок Modern Warfare и собрала на серверах множество людей. Интересно, что, с одной стороны, это самая низко оцененная часть Call of Duty, а с другой - рекордсмен.