Об этом рассказал инсайдер harukaze5719

Инсайдер под псевдонимом harukaze5719 раскрыл возможные названия еще не вышедших процессоров AMD. Всего было перечислено девять различных моделей. Рядом с каждой из них дополнительно указан код OPN и обозначение сокета, который будет использоваться.

Ryzen 8040 - известны новые модели

Согласно известной нам информации, компания AMD готовит следующее поколение мобильных процессоров. Ожидается, что грядущая серия Ryzen 8040 будет использовать архитектуру Zen4/Zen4c и RDNA 3. Однако линейка Hawk Point, о которой идет речь, фактически будет представлять собой обновление семейства Phoenix. Теперь, благодаря утечкам, мы знаем о девяти различных моделях, которые, как ожидается, будут принадлежать к серии Ryzen 8040, и за этими сообщениями стоит известный утечкист harukaze5719. Он опубликовал таблицу, в которой указаны не только названия конкретных моделей, но и их OPN-коды, а также сокеты, которые они будут использовать.

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Во главе списка оказался недавно показанный Ryzen 9 8940HS. Если кратко, то эта модель появилась в базе данных Geekbench, где было зафиксировано наличие 8 ядер и 16 потоков. Также мы узнали, что максимальная тактовая частота этой модели превышает 5,1 ГГц.

AMD готовит серии "H", "HS" и "U"

Возвращаясь к вышеупомянутому списку, отметим, что в него попали не только устройства, представляющие серию "H". Мы также видим 2 чипа "HS" и 4 с суффиксом "U" (из которых 2 относятся к семейству "PRO"). Буква "U" в конце названия, очевидно, означает энергосберегающие модели, TDP которых должно находиться в диапазоне 15-30 Вт. В серии Hawk Point будут использоваться различные интегрированные видеокарты, которыми, скорее всего, станут Radeon 780M и Radeon 760M.

@harukaze5719

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Утечки также позволяют предположить, что AMD вновь будет использовать слоты FP8, FP7 и FP7R2. Стоит отметить, что, несмотря на наличие энергоэффективных чипов, в списке отсутствуют модели, представляющие линейку Ryzen 3. Возможно просто не было информации об этих устройствах. Не исключено, что AMD намерена выпустить больше моделей, чем те девять, о которых мы знаем сейчас. Что касается премьеры новых процессоров от AMD, то, по слухам, компания планирует анонсировать их на выставке CES 2024, напомним, что это мероприятие пройдет с 9 по 12 января. Так что времени осталось не так уж и много.