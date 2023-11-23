Анонсированная в прошлом году, Control 2 будет продолжением приключенческого экшена о сверхъестественных явлениях, выпущенного в 2019 году

Компания Remedy Entertainment работает над несколькими проектами, но до выхода Alan Wake 2 приоритет отдавался другим играм, в том числе Control 2. После выхода продолжения приключений титулованного писателя работа над Control 2, как сообщается, пошла полным ходом.

Remedy Entertainment разрабатывает несколько игр, и сиквел хорошо принятой Control находится в этом списке. Однако пока у разработчиков не хватает времени на полноценную разработку, поэтому над ним трудится скромная команда. После дебюта Alan Wake 2 разработка Control 2 должна была пойти полным ходом. Студия перебрасывает на проект значительную часть разработчиков, одним из которых является старший геймдизайнер Леонид Степанов, написавший на сайте X (бывший Twitter), что Alan Wake 2 стал для него потрясающим опытом, и теперь он работает над Control 2.

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Хотя дата выхода Control 2 пока неизвестна, новость о том, что работа над ней началась полным ходом, означает, что ждать ее придется не один год. Анонсированная в прошлом году, Control 2 будет продолжением приключенческого экшена о сверхъестественных явлениях, выпущенного в 2019 году.

По данным последнего квартального финансового отчета компании-разработчика, работа над проектом все еще пребывает на стадии проверки концепции, которая должна продолжаться "в течение следующих нескольких кварталов". Планы по продолжению игры "амбициозны", и "наблюдается значительный прогресс как в дизайне, так и в разработке игры".

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Команда работает над тем, чтобы "доказать правильность выбранных ключевых элементов, прежде чем переходить к следующему этапу и расширять команду". Возможно, пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим какой-либо игровой процесс, не говоря уже о дате релиза.