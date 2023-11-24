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dima0782
Apple получила два патента, которые могут помочь защитить экраны iPhone от посторонних глаз
В патенте Apple описана возможность регулировки углов обзора дисплея с помощью фильтра, управляемого электрическим током

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Недавно компания Apple получила два патента, которые могут позволить ей разработать технологию, затрудняющую слежку за iPhone или Mac. Новая технология защиты экрана может помочь защитить информацию, отображаемую на дисплее, путем ограничения углов обзора дисплея - это может заменить многофункциональные защитные экраны, используемые пользователями смартфонов, которые пытаются достичь того же результата. Компания изучила два способа реализации функции защиты информации в своих продуктах.

В недавно полученном Apple патенте (см. Apple Insider) говорится об использовании "пленки конфиденциальности", которая наносится на изогнутые дисплеи для защиты содержимого экрана от находящихся поблизости людей. В документе описывается использование пленки со светоблокирующим слоем с непрозрачными и прозрачными участками, который "помещен между первой и второй прозрачными подложками".

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В результате дисплей, оснащенный защитной пленкой, будет четко отображать содержимое экрана только для пользователей, сидящих перед дисплеем, а для других пользователей, которые пытаются смотреть на экран, - искаженное или пустое изображение. Однако содержимое экрана все равно будет видно под определенным углом, что позволит людям, сидящим позади пользователя, подглядывать за его действиями.

Второй патент Apple, опубликованный 21 ноября, посвящен "дисплеям с регулируемым углом обзора". В нем описывается использование слоя с регулируемым углом обзора, состоящего из регулируемых светоблокирующих структур, созданных с помощью электрохромного материала, помещенного между первым и вторым слоями дисплея.

По мнению Apple, дисплей, использующий эту технологию, позволит пользователям подавать ток на первый и второй электроды, в результате чего электрохромный материал станет непрозрачным и не позволит находящимся рядом зрителям видеть то, что отображается на экране. Этот процесс можно изменить на обратный, подав на те же электроды электрический ток, который сделает материал более прозрачным и улучшит углы обзора экрана.

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#apple #дисплей #патент
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