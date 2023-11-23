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dima0782
Илон Маск утверждает, что Cybertruck будет плавать
Кибергрузовик Tesla выходит в океан

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В Мексиканском заливе был обнаружен кибергрузовик Tesla, который вошел в воду после заявления Илона Маска о том, что автомобиль будет способен плавать.

Будет ли Tesla Cybertruck похож на автомобиль-амфибию?

Ранее Маск уже высказывал предположение, что автомобили Tesla могут плавать и на короткое время выполнять роль лодок. Несмотря на то, что гарантия Tesla официально не поддерживает такой тип использования автомобилей на воде, Маск неоднократно подтверждал, что такое использование Cybertruck возможно. Год назад Маск подчеркнул, что кибергрузовик Tesla сможет выполнять функции лодки в течение короткого периода времени, преодолевая реки, озера и местами даже спокойные моря.

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Учитывая, что кибергрузовик должен будет преодолеть маршрут между SpaceX Starbase и островом Саут-Падре в Техасе, Маск подчеркнул: "Мы должны быть уверены, что Cybertruck сможет пересечь этот канал, чтобы добраться от Starbase до Саут-Падре-Айленд, который в самой короткой точке составляет около 360 метров".

На видео, опубликованном пользователем Reddit u/ilyasgnnndmr, видно, как кибертрак Tesla входит в воды Мексиканского залива в Порт-Арансасе, штат Техас. Видно, что грузовик погружается неглубоко, но, похоже, он выполняет испытание реального маневра, и это место находится не так уж далеко от острова Саут-Падре.

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Более подробную информацию о водонепроницаемости Cybertruck мы узнаем после его доставки, которая запланирована на 30 ноября. Генеральный директор Tesla еще несколько лет тому назад упоминал о том, что Model S практически может служить лодкой, после того, как был зафиксирован проплывающий (или плывущий) по затопленному туннелю автомобиль Tesla Model S, хотя и отметил, что так поступать не советуется.

#илон маск #cybertruck
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