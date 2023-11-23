С помощью этого программного обеспечения пользователи могут вручную управлять тем, какие приложения/игры будут использовать процессорные ядра Intel E и P.

Компания Bitsum - создатель Process Lasso - создала новое приложение для управления потоками под названием CoreDirector, которое дает пользователям полный контроль над производительностью ядер в процессорах Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений.

CoreDirector решает основные проблемы с планированием Windows или автоматическим Thread Director от Intel, которые могут возникнуть в некоторых приложениях. С помощью этого программного обеспечения пользователи могут вручную управлять тем, какие приложения/игры будут использовать ядра E и P.

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Приложение предлагает три основных способа форсирования: "Efficiency Mode OFF", CPU Affinities и CPU Set. Первый, Efficiency Mode OFF, представляет собой мягкий метод принуждения, который не позволяет автоматически назначать потоки на ядра E, но при этом позволяет использовать ядра E, если приложение нуждается в них или требует больше потоков, чем могут обеспечить ядра P.

Два других метода весьма схожи с тем, что уже предоставляет Process Lasso. CPU Affinities ограничивает все потоки ядрами P, за исключением случаев, когда приложение намеренно просит запустить его на ядрах E. CPU Sets - это менее строгий метод принуждения, расположенный "между двумя другими и оставляющий большую часть принятия решений на усмотрение операционной системы".

CoreDirector не предназначен для замены Process Lasso, а является более простым и доступным приложением для начинающих пользователей. Bitsum четко заявляет, что для управления ядрами E рекомендуется использовать более совершенное программное обеспечение Process Lasso, но добавляет, что они сделали CoreDirector доступным для общества. Не совсем ясно, что это значит, поскольку Process Lasso существует в бесплатной и платной версиях.

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Тем не менее, CoreDirector позволяет пользователям Intel гарантировать, что чувствительные к производительности приложения и игры будут запускаться на нужных кластерах ядер. Автоматические методы планирования Intel и Microsoft не всегда справляются с этой задачей, что может привести к снижению производительности, когда задачи начинают перемещаться на ядра E. Intel уже знает об этом и разработала новый инструмент под названием Application Optimisation (APO), который настраивает соответствующее управление потоками еще более агрессивно, чем это уже делает Thread Director.