Для того чтобы воспользоваться бесплатным пробным периодом, необходимо нажать кнопку "Играть"

Компания Blizzard сделала игру Diablo 4 бесплатной в сервисе Steam. Однако это пробный период, который закончится менее чем через неделю, но если кто-то захочет продолжить игру после этого, он сможет приобрести ее по акции.

Возможно, Diablo 4 не вызывает интереса и продается не так, как рассчитывает издатель? Ведь Blizzard сделала игру бесплатной в рамках пробного периода на Steam, который продлится до 28 ноября. Это ограниченная версия, позволяющая получить максимум 20-й уровень опыта. Однако продолжительность сюжетной линии и наличие сетевых режимов не ограничены. Во время пробной версии игроки получат полный доступ к кооперативному и кроссплейному игровому процессу.

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Если после пробной версии они решат приобрести игру, то ее цена будет снижена на 40%. В Steam продолжается акция на Diablo 4, которая также завершится 28 ноября. Для того чтобы воспользоваться бесплатным пробным периодом, необходимо нажать кнопку "Играть" на карточке товара Diablo 4. Пробная версия сохранит прогресс игрока, поэтому, если он решит приобрести игру, то сможет продолжить с того места, на котором остановился.

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Diablo 4: Vessel of Hatred - первое расширение для игры Blizzard, анонсированное на BlizzCon в этом году. Расширение будет посвящено тому, что произошло с Мефисто после событий базовой игры, и продолжит историю, начатую в Diablo 4. Однако релиз DLC пока отдален и состоится не раньше конца 2024 года. А пока остается наслаждаться новыми сезонами и сопутствующим им контентом.