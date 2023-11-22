Несмотря на плохие отзывы и широкую критику, Modern Warfare 3 ставит рекорды и добивается исторического успеха

Call of Duty: Modern Warfare 3 с самого начала подвергалась критике, в частности, за слабую и короткую сюжетную линию. Однако Activision Blizzard может праздновать исторический успех игры.

С одной стороны, геймеры критикуют Modern Warfare 3, с другой стороны, они позволяют зарабатывать деньги Activision Blizzard, которая в данный момент празднует рекорд, достигнутый игрой. Modern Warfare 3 установила рекорд по самому высокому вовлечению игроков за всю трилогию перезагрузки Modern Warfare, а также побила показатели предыдущих частей по ряду других показателей. Плохой прием шутера был подкреплен довольно распространенной критикой однопользовательской кампании, а также жалобами на предлагаемый контент.

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Activision Blizzard

И хотя сама серия уже давно ориентирована на многопользовательскую игру, эти претензии оказались достаточно весомыми, чтобы сделать Modern Warfare 3 самой низкорейтинговой игрой в истории Call of Duty. Несмотря на это, игра имела огромный успех.

Согласно официальному заявлению, MW3 добилась исторического успеха на старте. Modern Warfare 3 обошла Modern Warfare и Modern Warfare 2 по показателю "общее количество часов на игрока", а режим "зомби" оказался самым увлекательным вариантом игры.

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Несмотря на плохие отзывы и широкую критику, Modern Warfare 3 ставит рекорды и добивается исторического успеха, собирая на серверах толпы игроков. Activision Blizzard, в свою очередь, наслаждается деньгами, поступающими на ее счет. К сожалению, для того чтобы в серии Call of Duty произошли ощутимые изменения, необходим протест со стороны геймеров - отказ от культового бренда.