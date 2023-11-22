Игры на RISC-V? Что ж, это вполне возможно.

Чуть более двух лет назад одному энтузиасту удалось заставить Radeon RX 6700 XT от AMD работать на RISC-V-плате под Linux, что было не очень простой задачей. С тех пор графические драйверы AMD для Linux сделали большой шаг вперед в работе с системами RISC-V, и теперь новейшие видеокарты AMD, включая Radeon RX 7900 XTX, можно использовать с платформами RISC-V "из коробки".

По данным Phoronix, устаревшие видеокарты AMD Radeon, например, основанные на оригинальной архитектуре GCN начала 2010-х годов, могут работать практически на всех платформах под управлением Linux. В отличие от них, новейшие графические процессоры AMD, например, на базе архитектуры Navi (одни из лучших видеокарт), используют другой код инициализации дисплея и поддержку FPU в режиме ядра, которые не поддерживались в RISC-V, поэтому они не могли работать на платах RISC-V "из коробки" и требовали ручного исправления.

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В настоящее время эта проблема исправлена благодаря новым обновлениям от компании SiFive, и это выглядит многообещающе для предстоящего выпуска ядра Linux 6.8.

"Эта серия позволяет использовать новые графические процессоры AMD (например, Navi) на платах RISC-V, таких как SiFive's HiFive Unmatched", - говорится в заявлении компании SiFive. "Этим GPU для инициализации требуется CONFIG_DRM_AMD_DC_FP, что требует поддержки FPU в режиме ядра".

Эти изменения находятся на стадии рассмотрения и, как ожидается, будут включены в следующий выпуск ядра Linux 6.8. Они облегчат использование новейших видеокарт AMD Radeon с RISC-V и драйверами с открытым исходным кодом.

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На данный момент практически нет игр с 3D-ускорением, которые бы напрямую поддерживали архитектуру RISC-V. Однако такие достижения, как улучшение совместимости графических процессоров AMD с системами RISC-V, в будущем могут привести к портированию или разработке большего количества игрового программного обеспечения для RISC-V.