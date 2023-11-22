Компания расширила ассортимент своей продукции термопрокладок под названием HeatPhase Ultra

Похоже, что у теплопроводящей пасты появился новый серьезный конкурент. Речь идет о термопрокладке Gelid под названием HeatPhase Ultra. Согласно проведенным производителем тестам, она обеспечила лучший теплообмен, чем традиционная паста GC Extreme.

Gelid представила новую термопрокладку для процессоров

При охлаждении компьютеров теплопроводящие пасты и термопрокладки сосуществуют. Оба решения имеют свои преимущества, которые используются в определенных местах. Там, где требуется тонкий слой теплопроводного материала, паста работает хорошо. В местах, где расстояние между радиатором и теплогенерирующим элементом больше, используются термопрокладки. Однако оказалось, что специально подготовленная термопрокладка может заменить и классическую пасту. Такое решение было представлено компанией Gelid.

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Компания расширила ассортимент своей продукции термопрокладок под названием HeatPhase Ultra. Чем же она отличается от других? По словам производителя, одним из ее преимуществ является простота нанесения и удаления. Кроме того, "Gelid" рекламирует HeatPhase Ultra как долговечную, рассчитанную на длительное использование. По словам производителя, термопрокладка долгое время сохраняет свои свойства и не твердеет. Разумеется, как это обычно бывает с традиционными теплопроводящими материалами, HeatPhase Ultra не проводит электричество. Gelid также уверяет, что ее продукт не "растекается", что должно существенно облегчить его удаление.

Компания Gelid провела испытания. HeatPhase Ultra показал себя лучше, чем паста

Термопрокладка была подготовлена в двух вариантах. Одна предназначена для процессоров Intel размером 40 x 30 x 0,2 мм, другая - для устройств AMD размером 40 x 40 x 0,2 мм. Оба варианта могут работать в диапазоне температур примерно от -50 до 125°C. При этом теплопроводность составляет 8,5 Вт/мк. Интересно, что Gelid сообщает еще одно значение - температуру фазового перехода, равную 45°C. Это объясняется тем, что, оказывается, в HeatPhase Ultra используется фазообменный материал.

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Gelid также может похвастаться характеристиками своей новой термопрокладкой. Внутренние тесты показали, что HeatPhase Ultra лучше отводит тепло от процессора, чем обычная термопрокладка для CPU и чем паста GC Exterme. Само тестирование проводилось на процессоре AMD Ryzen 9 7950X при температуре окружающей среды 31,3°C. При использовании обычной термопрокладки температура процессора достигла 81°C. После нанесения пасты GC Extreme температура снизилась до 79°C. Применение HeatPhase Ultra позволило улучшить этот результат до 77°C. Gelid установила цену на свою новую термопрокладку в размере 9,50 долл. за версию для процессоров Intel и 10 долл. за вариант для процессоров от AMD.