Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
DOS_Deck позволяет играть в ретро-классику для ПК в браузере и на Steam Deck
DOS_deck был создан для работы на Steam Deck, а также на системах Mac, Linux и Windows с помощью обычного веб-браузера.

реклама

В последние годы ретро-игры становятся все более популярными. На рынке даже появились консоли, основанные на ностальгии геймеров, а такие платформы, как GOG, вдохнули новую жизнь (и новые возможности для продаж) в игры, в которые мы играли десятилетия назад.

Настоящие DOS-игры умерли в 1995 г., когда Microsoft выпустила первое издание Windows 95, но поклонники этих игр все еще ищут новые способы пересмотреть их. В архиве Internet Archive хранятся сотни игр, в которые можно играть на MS-DOS, а новый портал DOS_deck хочет превратить ретро-игры в нечто легкодоступное и удобное для современных устройств.

реклама

DOS_deck был создан для работы на Steam Deck, а также на системах Mac, Linux и Windows с помощью обычного веб-браузера. На сайте представлен широкий выбор популярных игр для DOS, включая такие культовые игры, как Doom, Wolfenstein 3D, Syndicate, Jazz Jackrabbit, Heretic, Commander Keen и многие другие.

Разработанный Мартином Кулом, DOS_deck предоставляет такие удобные возможности, как мгновенная игра, поддержка встроенных контроллеров, автоматическое сохранение прогресса игры, виртуальная клавиатура и многое другое. Интерфейс сайта разработан таким образом, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к заданным элементам управления и полноэкранному режиму. Есть также страница "Избранное", где собраны игры, в которые мы чаще всего играем.

DOS_deck использует возможности эмуляции JS-DOS, программного пакета, превращающего эмулятор DOSBox в веб-сервис. Кул пишет, что с помощью этих двух программ сайт DOS_deck может вдохнуть новую жизнь в классические игры MS-DOS. Разработчик отмечает, что было приложено "огромное количество усилий", чтобы обеспечить наилучшие возможности для игроков, предпочитающих использовать контроллер вместо традиционной клавиатуры.

Кул также уверяет, что все 14 игр, доступных на DOS_deck, прошли проверку на легальность, поскольку среди них есть условно-бесплатные версии, бесплатные игры и демо-версии коммерческих игр (Syndicate). На сайте также представлены "освобожденные" игры, которые изначально выпускались как коммерческие продукты, а теперь стали общественным достоянием.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Создатель DOS_deck планирует добавлять на сайт новые игры и, возможно, предоставит пользователям возможность загружать свои собственные игры. Кул отмечает, что когда-то MS-DOS была стандартной операционной системой для ПК, что ознаменовало собой период инноваций и творчества, который привел к появлению совершенно новых жанров игр, таких как FPS-шутеры, стратегии в реальном времени и др. Цель DOS_deck - стать мостом между прошлым и настоящим, позволив современным геймерам заново открыть для себя золотой век игр.

#dos deck
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
10
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
1
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
7
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
4
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
2
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
4
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
20
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
6
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
+
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
1
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
20
В России хотят заместить необходимый для электроники металл от зарубежных компаний на отечественный
1
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
51
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
3
Blizzard ввела ограничения для игроков из России
12

Популярные статьи

S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
26
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Мои критические замечания об электромобилях
1
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
61
7 мифов об электромобилях и реальность
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
19
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
МО РФ показало редкие кадры ночной работы Ка-52М "Аллигатор" - выстрелом ПТУР уничтожен танк ВСУ
+

Сейчас обсуждают

Mallory
20:44
Тут у меня уровня знаний не скажу что достаточно. Но может посмотреть в сторону драйвера? Насколько мне известно как начиная как раз с 22.04 (вы же вроде про убунту) есть модуль ядра ntfs3 и fuse драй...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Иван Горыныч
20:42
Lockheed Martin намедни отправил в войска мира 1000й самолёт пятого поколения F35, большой привет Су 57.
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
Китя.
20:42
Так ты еще и баба от силы 20 лет. сколько тебе платят за вбросы.
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
Mallory
20:41
Позор в том что он сначала запускает пакетный менеджер для установки, специальным ключом указывает "не устанавливать пакеты, а только скачать", потом лезет в кэш и сам вручную ставит те пакеты которые...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Truth Sееker
20:34
Де факто идеалогия уже есть, осталось закрепить её де юре, Шаман вон уже не стесняется Русские абсолютно потеряли «нюх» и уже не понимают, что их «потащило» в совершенно чистый гитлеризм и прямое под...
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
Артём Николаев
20:30
Недавно обсуждали феномен Сталкера и его кончину. Раньше было столько фестов и страйкбольных игр по Сталкеру, я сам несколько лет жил от игры к игре и активно готовился в межсезонье. Но жизнь стала ж...
Российский S.T.A.L.K.E.R.-подобный боевик Pioner выйдет только в следующем году
Апшеронский скакел
20:28
Ты сегодня уже накатил пару стаканов, а то, как никак, праздник у вас, 10 лет подписания ассоциации? Европа, как никогда близка :D :D :D
«Хватит бросать наши деньги в горящую свалку»: европейцы не оценили новость о перечислении €1,5 млрд Украине
Олесь Кука
20:24
А не fakeraid случайно?
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Truth Sееker
20:22
В ЕС и на Западе в целом принято по любому недовольству митинги устраивать, почему же нет массовых митингов против поддержки Украины?
«Хватит бросать наши деньги в горящую свалку»: европейцы не оценили новость о перечислении €1,5 млрд Украине
Олесь Кука
20:21
Не говорите ему про gdebi! Не говорите! )))
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем