DOS_deck был создан для работы на Steam Deck, а также на системах Mac, Linux и Windows с помощью обычного веб-браузера.

В последние годы ретро-игры становятся все более популярными. На рынке даже появились консоли, основанные на ностальгии геймеров, а такие платформы, как GOG, вдохнули новую жизнь (и новые возможности для продаж) в игры, в которые мы играли десятилетия назад.

Настоящие DOS-игры умерли в 1995 г., когда Microsoft выпустила первое издание Windows 95, но поклонники этих игр все еще ищут новые способы пересмотреть их. В архиве Internet Archive хранятся сотни игр, в которые можно играть на MS-DOS, а новый портал DOS_deck хочет превратить ретро-игры в нечто легкодоступное и удобное для современных устройств.

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DOS_deck был создан для работы на Steam Deck, а также на системах Mac, Linux и Windows с помощью обычного веб-браузера. На сайте представлен широкий выбор популярных игр для DOS, включая такие культовые игры, как Doom, Wolfenstein 3D, Syndicate, Jazz Jackrabbit, Heretic, Commander Keen и многие другие.

Разработанный Мартином Кулом, DOS_deck предоставляет такие удобные возможности, как мгновенная игра, поддержка встроенных контроллеров, автоматическое сохранение прогресса игры, виртуальная клавиатура и многое другое. Интерфейс сайта разработан таким образом, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к заданным элементам управления и полноэкранному режиму. Есть также страница "Избранное", где собраны игры, в которые мы чаще всего играем.

DOS_deck использует возможности эмуляции JS-DOS, программного пакета, превращающего эмулятор DOSBox в веб-сервис. Кул пишет, что с помощью этих двух программ сайт DOS_deck может вдохнуть новую жизнь в классические игры MS-DOS. Разработчик отмечает, что было приложено "огромное количество усилий", чтобы обеспечить наилучшие возможности для игроков, предпочитающих использовать контроллер вместо традиционной клавиатуры.

Кул также уверяет, что все 14 игр, доступных на DOS_deck, прошли проверку на легальность, поскольку среди них есть условно-бесплатные версии, бесплатные игры и демо-версии коммерческих игр (Syndicate). На сайте также представлены "освобожденные" игры, которые изначально выпускались как коммерческие продукты, а теперь стали общественным достоянием.

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Создатель DOS_deck планирует добавлять на сайт новые игры и, возможно, предоставит пользователям возможность загружать свои собственные игры. Кул отмечает, что когда-то MS-DOS была стандартной операционной системой для ПК, что ознаменовало собой период инноваций и творчества, который привел к появлению совершенно новых жанров игр, таких как FPS-шутеры, стратегии в реальном времени и др. Цель DOS_deck - стать мостом между прошлым и настоящим, позволив современным геймерам заново открыть для себя золотой век игр.