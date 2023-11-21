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dima0782
YouTube замедляет загрузку в Firefox
Неужели Google нечестно борется с конкурентами?

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В марте этого года появилось интересное сообщение о том, что компания "Яндекс" утверждает, что ее браузер был намеренно испорчен драйверами, чтобы вызывать сбои до пяти раз чаще и потреблять больше памяти на системах с видеокартами или интегрированной графикой AMD. Проблема не была связана с Chromium, так как обходной путь для файла 'chrome.exe' решил бы проблему, а была связана с драйверами AMD для Windows.

Подобные обвинения время от времени появляются в медиапространстве, и в этом нет ничего удивительного, поскольку производители браузеров всегда находятся в состоянии войны, пытаясь перебить друг друга, чтобы завоевать долю рынка или увеличить свою пользовательскую базу. Похоже, что мы имеем дело с очередным таким случаем: в Интернете появилось несколько сообщений пользователей о том, что YouTube намеренно замедляется в браузере Firefox, на котором он загружается медленнее.

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На первый взгляд, если подключение к Интернету работает нормально, то проблема может быть связана с производительностью и аппаратной оптимизацией браузера Firefox, возможно, с плохой или неоптимальной поддержкой аппаратного ускорения или нерациональным использованием доступных системных ресурсов, включая ядра процессора, и т.д. Однако пользователи обнаружили, что проблема - 5-секундная задержка при загрузке видеоролика YouTube в браузере Firefox - исчезает, если с помощью переключателя User Agent заставить YouTube думать, что он работает в браузере Google Chrome.

Пользователь Reddit, подписавшийся как paintboth1234, предполагает, что проблема связана с пятисекундной задержкой, которая присутствует в коде. Как он пишет:

Чтобы было понятнее, это просто этот код в ссылке на скрипт полимера (ниже), который ничего не делает, а заставляет нас ждать 5 с (5E3 = 5000 мс = 5 с). Вы можете легко найти его по адресу https://www.youtube.com/s/desktop/96766c85/jsbin/desktop_polymer_enable_wil_icons.vflset/desktop_polymer_enable_wil_icons.js.


setTimeout(function() {


    c();


    a.resolve(1)


 }, 5E3);


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Судя по всему, проблема не возникает при использовании uBlock Origin, так что если вас раздражает пятисекундная загрузка YouTube в Firefox и вы не хотите использовать обходной путь с помощью переключателя User Agent, вы всегда можете воспользоваться блокировщиком. 

#firefox #ютуб
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