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dima0782
Более половины технологических работников считают, что искусственный интеллект переоценен
Данный опрос провела компания Retool

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Немногие технологии так быстро завоевывают популярность, как генеративный искусственный интеллект. Но даже несмотря на миллиарды долларов, вложенные в эту отрасль, и такие инструменты, как ChatGPT, привлекающие более 100 млн. пользователей в неделю, возникают вопросы о том, насколько оправдана шумиха. 

Новое исследование

Согласно новому исследованию, более половины людей, работающих в технологической отрасли, считают, что искусственный интеллект переоценен. Компания Retool, платформа для разработки программного обеспечения для бизнеса, недавно опубликовала результаты опроса о состоянии искусственного интеллекта. В нем приняли участие более 1500 человек, представляющих технологическую отрасль: инженеры-программисты, бизнес-лидеры, руководители, специалисты по продуктам, дизайнеры и т.д.

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Первый и самый важный вопрос, заданный в ходе опроса, касался того, насколько справедливо оценивается искусственный интеллект. Чуть более 23% считают, что он оценивается справедливо, а четверть респондентов, вероятно, являются поклонниками этой технологии, утверждая, что она недооценена. Однако 51,6% считают, что искусственный интеллект переоценен.

Различное отношение руководства и сотрудников низшего звена

Неудивительно, что высшее руководство, которое часто рассматривает генеративный ИИ как способ сокращения расходов за счет замены сотрудников, придерживается наиболее благоприятного мнения, в то время как сотрудники низшего звена, которым действительно придется использовать генеративный ИИ после его внедрения в своих компаниях или на рабочих местах (при условии, что их не заменят), в большинстве своем считают эту технологию переоцененной.

Отчасти этот скептицизм, вероятно, обусловлен факторами, описанными в разделе "Проблемы, связанные с разработкой приложений ИИ". Чуть менее 40% респондентов назвали самой большой проблемой точность ответов, затем следуют безопасность данных, так называемые галлюцинации и связанные с ними расходы.

Среди респондентов, считающих ИИ переоцененным, только 14,4% заявили, что их работодатели чрезмерно инвестируют в эту технологию, что говорит о том, что они понимают важность и потенциал этой технологии на рабочем месте, даже если не считают ее судьбоносной, по крайней мере, на данном этапе.

Все больше компаний делают ставку на ИИ

В другом исследовании 77,1% участников заявили, что их компании предпринимают определенные усилия для внедрения ИИ на рабочих местах. Более того, подавляющее число респондентов ожидают, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект незначительно или существенно изменит их рабочее место и отрасль.

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"Мы обсуждали революцию в области искусственного интеллекта с затаенным дыханием, но гораздо меньше узнали о вариантах его использования, особенно в бизнесе", - сказал Дэвид Хсу, генеральный директор и основатель компании Retool. "Мы провели этот опрос и составили отчет, потому что невозможно по-настоящему использовать искусственный интеллект, не увидев, как он применяется. Из наших результатов ясно, что ИИ не заменяет большинство технических профессий, но меняет их - и люди получают выгоду от технологий, которые помогают сделать их работу быстрее и эффективнее".

#искусственный интелект
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