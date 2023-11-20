На китайском сайте Honor уже сегодня можно забронировать новый смартфон вслепую

Компания Honor официально объявила о запуске 23 ноября новой линейки смартфонов 100, представляющей собой мощные аппараты среднего класса. В нее войдут две модели - Honor 100 Pro и Honor 100, и вот чего мы можем от них ожидать, а также что сообщают о них предрелизные утечки.

Первый элемент, который бросается в глаза на официально доступных фирменных графиках, - необычный дизайн задней панели более мощной модели Honor 100 Pro. Уже в текущей модели Honor 90 секция камеры выдавала склонность стилистов Honor к легкой экстравагантности, но только сейчас они показали, на что способны. Мнения о привлекательности такого решения, вероятно, разделятся, но одно можно сказать точно: Honor 100 Pro вы узнаете издалека. И, наверное, в этом все дело.

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Honor

В Сети появились хорошие новости и об аппаратной конфигурации смартфона. Ожидается, что он получит очень хороший чипсет Snapdragon 8 Gen 2 (известный по флагманам этого года), OLED-экран с частотой 120 Гц, диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5 К (1220 р) и основную камеру с модулями: стандартным 50 МП с OIS, широкоугольным 12 МП и телепортретным - 32 МП. На лицевой стороне мы увидим двойную камеру на 50 МП и дополнительный модуль на 2 МП.

Honor 100 Pro

Honor 100, напротив, использует новый чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 среднего класса, и его также довольно необычная с точки зрения стиля камера имеет всего два модуля - стандартный 50 МП и широкоугольный 12 МП. На передней панели также расположена 50-Мп камера. Его OLED-экран с частотой 120 Гц, как утверждается, имеет диагональ 6,7 дюйма и разрешение 1,5K (1220p).

Ожидается, что оба смартфона будут иметь одинаковый набор встроенной памяти - 12 ГБ оперативной и 256 ГБ для хранения данных. Кроме того, оба смартфона будут заряжать свои аккумуляторы мощностью 100 Вт, хотя Honor 100 Pro, как ожидается, будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, а Honor 100 - 5450 мАч.

Honor 100

Конечно, для начала оба устройства, скорее всего, появятся только на своем домашнем рынке, а на другие рынки выйдут чуть позже.

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На китайском сайте Honor уже сегодня можно забронировать новый смартфон вслепую за 100 юаней (по данным счетчика сайта, этой возможностью воспользовались более 24000 человек), разумеется, с дополнительными подарками от производителя (наушники, дополнительная защита экрана, персонализированная коробка). Ожидаемые цены в Китае - 3699 юаней за модель 100 Pro и 2799 юаней за базовую модель.