Временным генеральным директором назначена Мира Мурати

Правление OpenAI приняло решение снять Сэма Альтмана с поста генерального директора в связи с его недостаточной откровенностью в общении, говорится в сегодняшнем заявлении организации.

Временным генеральным директором назначена Мира Мурати, которая будет руководить лабораторией, пока совет директоров ищет нового лидера. В официальном заявлении совета директоров отмечается: "Миссия OpenAI заключается в том, чтобы использовать искусственный интеллект общего назначения таким образом, чтобы он служил всему человечеству. Совет директоров по-прежнему твердо привержен этой цели. Мы высоко ценим вклад Сэма в развитие и расширение OpenAI. В то же время мы считаем, что нашей организации необходимо новое руководство для реализации нашей миссии". Альтман, один из основателей OpenAI, был отстранен от должности генерального директора после того, как выяснилось, что он не был полностью открыт и честен в своих коммуникациях, что повлияло на отсутствие уверенности в том, что он продолжит руководить организацией.

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Это неожиданный шаг. Созданный в 2015 г. как некоммерческая организация при поддержке Илона Маска и твердой приверженности принципам прозрачности, Альтман превратил стартап в бизнес, ориентированный на получение прибыли. Позже несколько бывших сотрудников OpenAI ушли, основав конкурирующую лабораторию Anthropic. OpenAI имеет репутацию первопроходца в области генеративного искусственного интеллекта, будучи первой компанией, которая успешно коммерциализировала большие языковые модели, такие как семейство GPT.

С тех пор OpenAI продолжает разрабатывать множество других моделей искусственного интеллекта с использованием различных генеративных возможностей, таких как преобразование текста в изображения в случае с DALL-E, а также GitHub Copilot, инструмент для написания кода. К числу их известных продуктов относится также ChatGPT.

Неожиданная отставка Альтмана произошла в тот момент, когда OpenAI объявила о запуске новой торговой площадки, похожей на магазин приложений, построенной на ChatGPT - чатботе, основанном на передовом искусственном интеллекте.

Ранее Альтман, судя по всему, продолжал работать без сбоев, демонстрируя различные сервисы и обновления на первой конференции разработчиков, состоявшейся в американской лаборатории в начале этого месяца. В течение многих лет он путешествует по миру, участвуя в дискуссиях с мировыми лидерами о возможностях и рисках искусственного интеллекта, особенно в условиях, когда правительства работают над регулированием этой технологии. В прошлый четверг Альтман посетил престижную конференцию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, где присутствовали президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

Однако за закрытыми дверями решение совета директоров о его увольнении наверняка имело другой контекст. Возможно, оно было связано с затратами на обучение и ввод в эксплуатацию современных моделей, необходимостью подпитывать их массивными обучающими данными из Интернета и жестко контролировать результаты.

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Возможно, увольнение Альтмана было связано с тем, что он продолжал высказывать опасения по поводу возможного влияния искусственного интеллекта на общество, которые, по мнению некоторых экспертов, преувеличены.