Побит рекорд Cinebench и GPUPI по количеству процессоров.

96-ядерный процессор Ryzen Threadripper Pro 7995WX компании AMD оказался неплохим оверклокером, достигнув частоты 4,80 ГГц на всех ядрах при использовании воздушного кулера увеличенного размера. С жидкостным охлаждением процессор может достичь еще более высоких тактовых частот - до 5,265 ГГц при потреблении всего 600 Вт и побить еще больше рекордов производительности.

Использование жидкостного охлаждения вместо высокопроизводительного воздушного оказалось неоднозначным. С одной стороны, процессор оказался быстрее на 125 МГц и 175 МГц в Cinebench R15 и Cinebench R23, соответственно. В обоих случаях 96-ядерный Threadripper Pro 7995WX от AMD либо достиг важной отметки 5,0 ГГц, либо был очень близок к ней. С другой стороны, в Cinebench R20 он почему-то оказался на 25 МГц медленнее. Во всех случаях процессор потреблял около 800-1000 Вт энергии.

реклама

AMD

В отличие от Cinebench, использующего практически все доступные ресурсы процессора, GPUPI для CPU - это относительно простая нагрузка, которая позволила Сэмпсону, специалисту по разгону, сотрудничающему с AMD в рамках проекта, не только достичь частоты 5,265 ГГц, но и сделать это при потребляемой мощности 600 Вт.

Результаты говорят сами за себя: в двух случаях из пяти процессор смог разогнать свои 96 ядер Zen 4 до частоты 5,0 ГГц или выше, а в одном случае - до 4,96 ГГц.

Чтобы разогнать 96-ядерный Threadripper Pro 7995WX от AMD выше 4,80 ГГц и выяснить, что может дать жидкостное охлаждение этому чудовищному процессору класса рабочей станции. Сэмпсон использовал специализированную систему жидкостного охлаждения, состоящую из процессорного блока HeatKiller IV, радиатора ThermalTake и помпы Enermax. Вентиляторы, по понятным причинам, вращались на полной скорости. Другие компоненты системы остались неизменными: Сэмпсон использовал материнскую плату Asus Pro WS TRX50-Safe WiFi и 128 Гбайт памяти DDR5-3200 CL32 (с использованием четырех модулей G.Skill DDR5-6400 CL32).

AMD

Учитывая, что 96-ядерный Threadripper Pro 7995WX от AMD при жидкостном охлаждении достигает частоты около 5,0 ГГц, остается только гадать, на что способен этот процессор, призванный стать лучшим для рабочих станций, при охлаждении жидким азотом.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу



