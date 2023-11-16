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dima0782
Microsoft создала 128-ядерный процессор
Ожидается, что в чипы первого из них будет встроено до 105 млрд. транзисторов, изготовленных по техпроцессу N5 компании TSMC

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Компания также анонсировала собственный "графический процессор"! К сожалению, речь идет не о чипах, которые будут устанавливаться в новые консоли, а о специализированном оборудовании, монтируемом в серверных комнатах Microsoft Azure. Однако тот факт, что такие компании, как Microsoft, Google и т.д., готовы вкладывать миллиарды долларов в создание собственных передовых чипов, говорит о состоянии рынка ЦОД и является своего рода желтым светом для его нынешних гегемонов - Intel, AMD и - особенно в последнее время - Nvidia.

На конференции Ignite компания Microsoft объявила о том, что в начале следующего года клиентам Azure будут доступны машины, оснащенные ее ускорителями искусственного интеллекта Maia 100 (ладно, называть их графическими процессорами несколько натянуто ;)) и 128-ядерными процессорами Cobalt 100.

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Microsoft 

Ожидается, что в чипы первого из них будет встроено до 105 млрд. транзисторов, изготовленных по техпроцессу N5 компании TSMC, то есть первый чип такого типа от Microsoft будет больше, чем H100 от Nvidia (80 млрд. транзисторов, техпроцесс N4). Microsoft не раскрывает дополнительных подробностей, кроме того, что чип и платформа, построенная на его основе, были созданы в сотрудничестве с разработчиками из OpenAI (это те самые, из ChatGPT).

Cobalt 100, напротив, представляет собой 128-ядерный чип, оптимизированный, как правило, для облачных вычислений и виртуализации, где все "широкие" процессоры работают очень хорошо и где чипы на базе ARM становятся все более сильными. По утверждению генерального директора компании Сатьи Наделлы, на сегодняшний день это самый мощный 64-разрядный ARM-процессор, предлагаемый заказчикам поставщиками облачных услуг. В данном случае Microsoft лицензирует у ARM ядра Neoverse, которые были модифицированы и оптимизированы для компании из Редмонда.

Microsoft Azure Maia 100 - первый ИИ-акселератор компании

Все это звучит впечатляюще, но почему Microsoft вообще заинтересовалась темой создания собственных ускорителей и процессоров? Конечно же, все дело в деньгах. Гигантские деньги. Нынешняя инфраструктура, поддерживающая ChatGPT и всевозможные инструменты Microsoft AI, работает в основном на ускорителях Nvidia. Несомненно, это отличное оборудование, но Nvidia добивается своих рекордных финансовых результатов не за счет благотворительности, а за счет гигантской маржи. Вдобавок ко всему, поскольку все хотят иметь эти ускорители у себя дома, за ними приходится стоять в очереди, что не способствует быстрому развитию инфраструктуры. И хотя это отличное оборудование, оно все же является оборудованием общего назначения, поэтому не может достичь такой эффективности, как оборудование, предназначенное для решения конкретных задач.

Поэтому при соответствующих масштабах компаниям просто выгодно вкладывать десятки миллиардов долларов в собственные чипы, поскольку эти инвестиции очень быстро окупаются. Именно поэтому Google, Microsoft, Oracle и другие интернет-гиганты начали "играться" с разработкой собственных специализированных ускорителей. Кроме того, учитывая, насколько дорогим становится обслуживание серверов с облачными сервисами и что компании все больше ограничиваются количеством электроэнергии, которую они могут поставлять в свои центры обработки данных, неудивительно, что они стали разрабатывать собственные процессоры, оптимизированные под соотношение энергопотребления и производительности конкретного приложения.

Microsoft Azure Cobalt 100 - 128-ядерный ARM-процессор от Microsoft

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Несмотря на то, что заявление Microsoft заверяет, что она также будет включать в свои центры обработки данных новейшие ускорители Nvidia и AMD, это не меняет того факта, что этим компаниям (и Intel) предстоит решить интересную проблему. Их крупнейшие заказчики ищут способ вырваться из-под их ига. В частности, Nvidia может многое потерять, и ей необходимо найти способ построить защитный ров, который позволит ей остаться в списке самых дорогих компаний в истории. Кто выйдет победителем из этой схватки? Конечно, инженеры, которые не будут жаловаться на нехватку работы и... TSMC.

#microsoft #процессоры
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