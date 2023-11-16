Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Oppo представила глобальную версию ColorOS 14 на базе Android 14
ColorOS 14 была выпущена для флагманских телефонов Oppo Find X5 и Find X5 Pro в октябре

реклама

ColorOS 14 была официально представлена на мировом рынке в качестве новой пользовательской оболочки от компании Oppo. Последняя версия ColorOS, основанная на Android 14, имеет акваморфный дизайн. В обновлении ColorOS 14 появился новый движок Trinity Engine для улучшения управления оперативной памятью и хранилищем. Новый слой пользовательского интерфейса также включает в себя несколько функций на основе искусственного интеллекта и новые функции конфиденциальности. Компания Oppo раскрыла названия устройств, которые в ближайшие дни обзаведутся глобальными бета-версиями ColorOS 14. Модели, включая серию Oppo Find X5, Oppo Reno 8 Pro 5G и Oppo A77, уже начали получать публичные бета-версии новой версии еще в октябре.

Особенности ColorOS 14, изменения

Oppo

реклама

В ColorOS 14 появились рингтоны на акваморфную тематику для звонков, будильников и уведомлений, а также семь глобальных звуковых оформлений пользовательского интерфейса. Новый дизайн Aqua Dynamics объединяет привычные формы взаимодействия в пузырьки, капсулы и панели, которые расширяются из строки состояния и безупречно отображают информацию. ColorOS 14 предлагает функцию Go Green Always-On Display для повышения осведомленности об изменении климата и защите окружающей среды. Он включает в себя три набора страниц Environment Vision с пятью анимациями, связанными с экологией, на каждой странице, которые могут меняться в зависимости от ежедневного количества шагов пользователя.

Кроме того, в ColorOS 14 реализована функция Smart Touch с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющая пользователям выделять текст, изображения и видео из системных и сторонних приложений и помещать их в File Dock, а также объединять их в одну заметку с помощью жестов выделения и перетаскивания. Новая панель File Dock на боковой панели Smart Sidebar позволяет быстро обмениваться содержимым между приложениями с помощью разделенного экрана, плавающих окон или самой панели Dock. В обновлении появилась функция Smart Image Matting, позволяющая вырезать несколько объектов, например людей и животных, из одного изображения или видеоролика с паузой.

Oppo

Oppo комплектует ColorOS 14 движком Trinity Engine, который расширяет возможности памяти и хранилища смартфона. Новая функция ROM Vitalization в Trinity Engine позволяет освободить место в памяти за счет сжатия данных приложений и файлов с помощью App Compression и File Compression в настройках Phone Manager. Утверждается, что она позволяет сэкономить до 20 ГБ дискового пространства. Функция RAM Vitalization позволяет ускорить работу памяти для повышения эффективности работы нескольких приложений и поддержания большего количества приложений в фоновом режиме, а функция CPU Vitalization позволяет управлять энергопотреблением без ущерба для производительности.

Кроме того, в ColorOS 14 реализован алгоритм ИИ под названием Smart Charging, который позволяет автоматически регулировать ток зарядки в зависимости от режима использования смартфона и предотвращать излишний расход заряда батареи. Picture Keeper - новая функция защиты конфиденциальности, которая не позволяет приложениям злоупотреблять разрешениями на фото- и видеосъемку

График выпуска ColorOS 14, а также список поддерживаемых телефонов

ColorOS 14 была выпущена для флагманских телефонов Oppo Find X5 и Find X5 Pro, а также для телефонов Oppo Reno 10 Pro+ 5G, Oppo A77 и Reno 8 Pro 5G в октябре. Телефоны серии Oppo Find X2, Reno 10 и Reno 8 получат обновление в ноябре, а более старые модели телефонов Oppo - в декабре и начале следующего года.

Ниже приведен список смартфонов, которые получат обновление ColorOS 14, а также график его распространения.

Ноябрь 2023 г.

  • Oppo Find X3 Pro 5G
  • Oppo Reno 10 Pro 5G
  • Oppo Reno 10 5G
  • Oppo Reno 8 5G
  • Oppo Reno 8T 5G
  • Oppo Reno 8
  • Oppo Reno 8T
  • Oppo Reno 7
  • Oppo F23
  • Oppo F21 Pro
  • Oppo F21s Pro 5G
  • Oppo A98 5G
  • Oppo A78 5G
  • Oppo A77s

Декабрь 2023 г.

  • Oppo K10 5G
  • Oppo A77 5G

Январь 2024

  • Oppo A78
  • Oppo A58

Апрель 2024 г.

  • Oppo Reno 8Z 5G
  • Oppo F21s Pro 5G
  • Oppo A96 5G
рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу


#смартфоны #oppo #coloros 14 #опе
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предполагаемый OPPO Find X7 набрал на тестовой платформе AnTuTu общий балл 2270677
Смартфон Oppo Reno 11 появился на AnTuTu на базе Dimensity 8200, набрав 1 033 340 баллов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
12
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
4
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
9
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
1
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
7
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
13
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
3
В украинской столице демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину
5
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
5
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
3
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
5
PNY установила сразу два вентилятора на новые PCIe Gen 5 SSD серии CS3150
2
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Создатели World of Tanks перечислили Украине более $1 млн., собранных с внутриигровых транзакций
7
Глава Рособоронэкспорта: Экспорт "Ланцетов" невозможен из-за их необходимости в российской армии
+

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
20
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
13
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
33
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
20
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
6

Сейчас обсуждают

Сергей Ащев
22:21
4070, 4080 долларов, супер 🔥 цена, бери.
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
Рональдо
22:21
Имхо конечно, но вполне реально видеокарту в 200-250Вт ужать, а проц в 100-150Вт, это же не майнинг. Собственно у меня поэтому и блок питания в пассивном режиме 95% времени (он такой до 300Вт).
История одного НЕ корпуса
corsi
22:16
Какое отношение бенчмарк имеет к играм? В попугаях все хорошо, а в играх как всегда не очень.
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
Зю
22:14
Переход на 7нм даст результаты
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
Серж Петров
22:11
так на ней не поиграть
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
REY_B_
22:10
Офисные компы со встройками всегда были источником "массовости" для Интел. АМД тоже хочет...
AMD продолжает выпускать процессоры на устаревшей микроархитектуре 6-летней давности
REY_B_
22:08
Деньги есть.. Желание есть... Народ есть.. Образование есть... А вот процессора лучше, чем интеловские 10+++++++нм, нет... Последнее как раз и странно.
Loongson переходит на 7-нм нормы – новый процессор 3A7000 выпустит китайская SMIC
REY_B_
22:04
Но зачем топовым моделям уровень 1060? - Вот если бы выпустили 6-х ядерники, без мелких, но с таким GPU, вот тогда бы они были молодцами. Думается народ сметал бы их как горячие пирожки. (но именно эт...
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
FreeWebber
22:04
Почему утопия? Давал же -__- Вели бы себя нормально - давал бы и дальше, но нет надо фигнёй пострадать
В правительстве всерьёз осуждают идею «приземления» зарубежных онлайн-игр в России
Робин Гудеичь
22:04
Нашим бы такую работоспособность в полупроводниковой промышленности, вон уже на уровень A100 вышли.
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем