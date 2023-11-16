ColorOS 14 была выпущена для флагманских телефонов Oppo Find X5 и Find X5 Pro в октябре

ColorOS 14 была официально представлена на мировом рынке в качестве новой пользовательской оболочки от компании Oppo. Последняя версия ColorOS, основанная на Android 14, имеет акваморфный дизайн. В обновлении ColorOS 14 появился новый движок Trinity Engine для улучшения управления оперативной памятью и хранилищем. Новый слой пользовательского интерфейса также включает в себя несколько функций на основе искусственного интеллекта и новые функции конфиденциальности. Компания Oppo раскрыла названия устройств, которые в ближайшие дни обзаведутся глобальными бета-версиями ColorOS 14. Модели, включая серию Oppo Find X5, Oppo Reno 8 Pro 5G и Oppo A77, уже начали получать публичные бета-версии новой версии еще в октябре.

Особенности ColorOS 14, изменения

Oppo

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В ColorOS 14 появились рингтоны на акваморфную тематику для звонков, будильников и уведомлений, а также семь глобальных звуковых оформлений пользовательского интерфейса. Новый дизайн Aqua Dynamics объединяет привычные формы взаимодействия в пузырьки, капсулы и панели, которые расширяются из строки состояния и безупречно отображают информацию. ColorOS 14 предлагает функцию Go Green Always-On Display для повышения осведомленности об изменении климата и защите окружающей среды. Он включает в себя три набора страниц Environment Vision с пятью анимациями, связанными с экологией, на каждой странице, которые могут меняться в зависимости от ежедневного количества шагов пользователя.

Кроме того, в ColorOS 14 реализована функция Smart Touch с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющая пользователям выделять текст, изображения и видео из системных и сторонних приложений и помещать их в File Dock, а также объединять их в одну заметку с помощью жестов выделения и перетаскивания. Новая панель File Dock на боковой панели Smart Sidebar позволяет быстро обмениваться содержимым между приложениями с помощью разделенного экрана, плавающих окон или самой панели Dock. В обновлении появилась функция Smart Image Matting, позволяющая вырезать несколько объектов, например людей и животных, из одного изображения или видеоролика с паузой.

Oppo

Oppo комплектует ColorOS 14 движком Trinity Engine, который расширяет возможности памяти и хранилища смартфона. Новая функция ROM Vitalization в Trinity Engine позволяет освободить место в памяти за счет сжатия данных приложений и файлов с помощью App Compression и File Compression в настройках Phone Manager. Утверждается, что она позволяет сэкономить до 20 ГБ дискового пространства. Функция RAM Vitalization позволяет ускорить работу памяти для повышения эффективности работы нескольких приложений и поддержания большего количества приложений в фоновом режиме, а функция CPU Vitalization позволяет управлять энергопотреблением без ущерба для производительности.

Кроме того, в ColorOS 14 реализован алгоритм ИИ под названием Smart Charging, который позволяет автоматически регулировать ток зарядки в зависимости от режима использования смартфона и предотвращать излишний расход заряда батареи. Picture Keeper - новая функция защиты конфиденциальности, которая не позволяет приложениям злоупотреблять разрешениями на фото- и видеосъемку

График выпуска ColorOS 14, а также список поддерживаемых телефонов

ColorOS 14 была выпущена для флагманских телефонов Oppo Find X5 и Find X5 Pro, а также для телефонов Oppo Reno 10 Pro+ 5G, Oppo A77 и Reno 8 Pro 5G в октябре. Телефоны серии Oppo Find X2, Reno 10 и Reno 8 получат обновление в ноябре, а более старые модели телефонов Oppo - в декабре и начале следующего года.

Ниже приведен список смартфонов, которые получат обновление ColorOS 14, а также график его распространения.

Ноябрь 2023 г.

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro 5G

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8T 5G

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo F23

Oppo F21 Pro

Oppo F21s Pro 5G

Oppo A98 5G

Oppo A78 5G

Oppo A77s

Декабрь 2023 г.

Oppo K10 5G

Oppo A77 5G

Январь 2024

Oppo A78

Oppo A58

Апрель 2024 г.

Oppo Reno 8Z 5G

Oppo F21s Pro 5G

Oppo A96 5G

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