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ColorOS 14 была официально представлена на мировом рынке в качестве новой пользовательской оболочки от компании Oppo. Последняя версия ColorOS, основанная на Android 14, имеет акваморфный дизайн. В обновлении ColorOS 14 появился новый движок Trinity Engine для улучшения управления оперативной памятью и хранилищем. Новый слой пользовательского интерфейса также включает в себя несколько функций на основе искусственного интеллекта и новые функции конфиденциальности. Компания Oppo раскрыла названия устройств, которые в ближайшие дни обзаведутся глобальными бета-версиями ColorOS 14. Модели, включая серию Oppo Find X5, Oppo Reno 8 Pro 5G и Oppo A77, уже начали получать публичные бета-версии новой версии еще в октябре.
Особенности ColorOS 14, изменения
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В ColorOS 14 появились рингтоны на акваморфную тематику для звонков, будильников и уведомлений, а также семь глобальных звуковых оформлений пользовательского интерфейса. Новый дизайн Aqua Dynamics объединяет привычные формы взаимодействия в пузырьки, капсулы и панели, которые расширяются из строки состояния и безупречно отображают информацию. ColorOS 14 предлагает функцию Go Green Always-On Display для повышения осведомленности об изменении климата и защите окружающей среды. Он включает в себя три набора страниц Environment Vision с пятью анимациями, связанными с экологией, на каждой странице, которые могут меняться в зависимости от ежедневного количества шагов пользователя.
Кроме того, в ColorOS 14 реализована функция Smart Touch с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющая пользователям выделять текст, изображения и видео из системных и сторонних приложений и помещать их в File Dock, а также объединять их в одну заметку с помощью жестов выделения и перетаскивания. Новая панель File Dock на боковой панели Smart Sidebar позволяет быстро обмениваться содержимым между приложениями с помощью разделенного экрана, плавающих окон или самой панели Dock. В обновлении появилась функция Smart Image Matting, позволяющая вырезать несколько объектов, например людей и животных, из одного изображения или видеоролика с паузой.
Oppo комплектует ColorOS 14 движком Trinity Engine, который расширяет возможности памяти и хранилища смартфона. Новая функция ROM Vitalization в Trinity Engine позволяет освободить место в памяти за счет сжатия данных приложений и файлов с помощью App Compression и File Compression в настройках Phone Manager. Утверждается, что она позволяет сэкономить до 20 ГБ дискового пространства. Функция RAM Vitalization позволяет ускорить работу памяти для повышения эффективности работы нескольких приложений и поддержания большего количества приложений в фоновом режиме, а функция CPU Vitalization позволяет управлять энергопотреблением без ущерба для производительности.
Кроме того, в ColorOS 14 реализован алгоритм ИИ под названием Smart Charging, который позволяет автоматически регулировать ток зарядки в зависимости от режима использования смартфона и предотвращать излишний расход заряда батареи. Picture Keeper - новая функция защиты конфиденциальности, которая не позволяет приложениям злоупотреблять разрешениями на фото- и видеосъемку
График выпуска ColorOS 14, а также список поддерживаемых телефонов
ColorOS 14 была выпущена для флагманских телефонов Oppo Find X5 и Find X5 Pro, а также для телефонов Oppo Reno 10 Pro+ 5G, Oppo A77 и Reno 8 Pro 5G в октябре. Телефоны серии Oppo Find X2, Reno 10 и Reno 8 получат обновление в ноябре, а более старые модели телефонов Oppo - в декабре и начале следующего года.
Ниже приведен список смартфонов, которые получат обновление ColorOS 14, а также график его распространения.
Ноябрь 2023 г.
- Oppo Find X3 Pro 5G
- Oppo Reno 10 Pro 5G
- Oppo Reno 10 5G
- Oppo Reno 8 5G
- Oppo Reno 8T 5G
- Oppo Reno 8
- Oppo Reno 8T
- Oppo Reno 7
- Oppo F23
- Oppo F21 Pro
- Oppo F21s Pro 5G
- Oppo A98 5G
- Oppo A78 5G
- Oppo A77s
Декабрь 2023 г.
- Oppo K10 5G
- Oppo A77 5G
Январь 2024
- Oppo A78
- Oppo A58
Апрель 2024 г.
- Oppo Reno 8Z 5G
- Oppo F21s Pro 5G
- Oppo A96 5G