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dima0782
Космический зонд показал, что Марс светится зеленым цветом
Марс называют Красной планетой, но, как оказалось, это еще и более красочное небесное тело.

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Марс называют Красной планетой, но, как оказалось, это и еще более красочное небесное тело. Об этом свидетельствует новое открытие ученых, которые впервые в истории наблюдали, как атмосфера Марса окрашивается в ... зеленый.

Астрономы давно предполагали, что на Марсе существует феномен ночного свечения, при котором атмосфера планеты окрашивается в зеленый цвет, но до сих пор не могли подтвердить эту догадку. Однако ситуация изменилась благодаря зонду Европейского космического агентства ExoMars, который находится на орбите в 400 км над Марсом и, что интересно, наблюдает это явление в обычном видимом свете.

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ESA

"Когда будущие астронавты будут исследовать полярные области Марса, они увидят зеленое свечение, освещающее ночное небо. При ясном небе такое свечение будет достаточно ярким, чтобы освещать путь им и их марсианским аппаратам", - говорится в сообщении агентства, сопровождающем открытие.

ЕКА добавляет, что подобное явление возникает при слиянии двух атомов кислорода на высоте более 50 км над поверхностью планеты, а также наблюдается на Земле, где оно выглядит следующим образом:

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Важно отметить, что наблюдение зеленого свечения на Марсе может иметь и ощутимые последствия. Анализ и наблюдение этого явления позволит лучше понять динамику и процессы в марсианской атмосфере, что, в свою очередь, может помочь в планировании будущих миссий на Красную планету. Например, если мы получим еще более полное представление о плотности атмосферы, это может повлиять на разработку еще более эффективных парашютов, используемых при посадке на Марс.

#космос #ученые #марс #космический зонд
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