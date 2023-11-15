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dima0782
Первый электромобиль Xiaomi появился в базе данных регулирующих органов
Xiaomi SU7 должен получить потрясающую информационно-развлекательную систему в соответствии с потрясающим внешним видом

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Многие из нас знают, что с каждым днем качество электромобилей на рынке становится все выше. Времена, когда электромобили представляли собой консервные банки, заряда которых хватало на то, чтобы доехать до магазина и обратно со скоростью 15 миль в час, давно прошли.

Вместо этого мы видим множество различных видов автомобилей. На электротяге работают все: от больших пикапов, таких как Tesla Cybertruck, до спортивных автомобилей, таких как Porsche Taycan.

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Weibo

Теперь, похоже, еще один бренд собирается вступить в эту борьбу - и это имя вы, наверняка, узнаете. Первые электромобили Xiaomi EV только что были замечены в базе данных регулирующих органов в Китае, что позволило нам получить представление о технических характеристиках и дизайне.

Итак, что же мы можем ожидать? В материалах представлены две модели - Xiaomi SU7 и Xiaomi SU7 Max. Интересно, что на фотографиях также показан еще один вариант - Xiaomi SU7 Pro, однако подробности о нем не приводятся.

Что касается двух других вариантов, то они представляют собой стандартный и премиум-вариант линейки. Модели отличаются друг от друга одно- и двухмоторными трансмиссиями, различными технологиями батарей и массой.

В стандартную комплектацию входит активное заднее антикрыло, а дизайн обеих моделей основан на стиле седана C-Class. При этом рендеры отличаются великолепной формой и больше всего напоминают Taycan.

Внутри автомобиль, как ожидается, также будет работать под управлением HyperOS. Именно под этим брендом выпускаются телефоны Xiaomi, а также остальная линейка IoT. Стоит отметить, что такое название не обязательно означает, что это будет одно и то же программное обеспечение.

Компания Xiaomi, безусловно, стремится сохранить относительное единообразие для всех платформ. Вероятно, это делается для того, чтобы пользователи лучше ориентировались в различных устройствах этой марки. В связи с этим мы, конечно, ожидаем, что внешний вид устройства будет знакомым, даже если он не будет полностью идентичным.

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О дате выхода пока ничего не сообщается, но, учитывая появление подобных объявлений, можно с уверенностью предположить, что в ближайшее время мы сможем их увидеть.

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